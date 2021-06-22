Как насытить рынок продуктами, рассказал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов назвал главную цель всех проводимых структурных изменений в торговой сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Системному насыщению рынка также способствуют меры стимулирования производства и переработки товаров повышенного спроса – эта задача отраслевого госоргана и она отражена в Дорожной Карте. Главная цель всех проводимых структурных изменений в торговой сфере – обеспечить свободную конкуренцию, безбарьерное перемещение товаров, бесперебойность и прогнозируемость торговых потоков, в первую очередь продовольствия», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

Он напомнил, что эти задачи поставили перед Правительством и акиматами Елбасы и Глава Государства.

«Правильная отладка всей системы отрегулирует перекосы между игроками и сформирует справедливое ценообразование. С первых дней независимости Казахстан развивается на принципах рыночной экономики. Она строится на таких базовых принципах, как частная собственность, свободное предпринимательство и рыночное ценообразование», - заключил глава ведомства.



