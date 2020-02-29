Как народное движение воплощает мечты людей в реальность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заряжать доброй энергией окружающих. Такую миссию для себя выбрали волонтеры общественного фонда «Asar-ume». На сегодня за десять месяцев работы благодаря этому проекту 18 нуждающихся семей, в которых растут 124 ребенка, получили свое собственное жилье. Организатор проекта Асхат Нурмашев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал, как народное движение воплощает мечты людей в реальность.

В 2019 году 9 мая группа волонтеров из разных сфер деятельности объединились с единой целью - построить дома нуждающимся и многодетным семьям. Они запустили этот проект, который подарил веру, надежду, уверенность многим казахстанцам. Суть движения в том, что с помощью пожертвований населения волонтеры строят и дарят дома тем, кто остро нуждается в жилье. Семьи выбирают согласно определенным критериям.

«Во-первых, это, конечно же, многодетные семьи, вдовы, матери-одиночки. Только потом мы стали помогать полным семьям. Бывали такие случаи, что кормилец семьи работал на строительном объекте и упал с высоты. Либо кто-то из детей серьезно болен, один из супругов не способен работать по причине здоровья - необходима операция. Также мы ищем семьи, которые не просто сидят и жалуются на жизнь, а те, кто хоть старается что-то изменить в лучшую сторону», - отметил Асхат.

Всех волонтеров объединила женщина с великой доброй душой - Муратова Жакангер Ахатовна, которая уже более 20 лет занимается благотворительностью.

По словам Асхата Нурмашева, Жакангер Ахатовна много лет помогала нуждающимся семьям одеждой, продуктами питания, лекарствами. Неоднократно побывав в детском приюте, она поняла, что не все дети, проживающие там, являются сиротами. У них есть семья, дом, близкие люди.

«Порой матери под давлением проблем отдают ребенка в приют, видясь с ним по два-три раза в месяц. Сама мать живёт за 30-40 км, всё реже перестает приезжать к ребёнку и в конце пишет отказную от него. Бывает, что многодетные мамы отказываются от младшего ребёнка из-за брака с новым мужчиной. Жакангер апа, увидев все это, поняла, что даже часть её подопечных на грани подобных поступков, а временная помощь не всегда помогает избежать таких семейных трагедий», - отметил Асхат.В итоге Жакангер Ахатовна осознала, что медлить нельзя. Поверив волонтерам, она дала им старт, подарила участок земли и средства для фундамента. Ключи от первой квартиры ребята вручили в августе прошлого года. В первый дом заселили четыре семьи. Это были вдовы и разведенные женщины. Каждая квартира до 45 квадратных метров - 3 комнаты и санузел. Основатель проекта отметил, что за первые четыре месяца они построили два многоквартирных дома для девяти семей и 43 детей.«Вспоминается мать-одиночка, которая на седьмом месяце беременности была вынуждена работать на мойке. У нее еще были дети и 30 тысяч тенге необходимо было платить за комнату. В какой-то степени причиной существования нашего проекта стала судьба таких женщин, которые трудятся день и ночь, не жалуясь на судьбу, не озлобившись на окружающих.Был еще такой случай: мы построили дом для одной семьи. В одном заведении мы все собрались праздновать, пригласили детей. Среди них был 13-летний мальчик. Вдруг он внезапно задал нам вопрос: «Скажите, как мы можем стать такими, как вы?». Мы были удивлены услышать такой вопрос от мальчика, который возможно не полностью осознает суровость жизни, серьезность проекта, но старается изменить себя в лучшую сторону», - рассказал Асхат.

Волонтеры действительно становятся примером для подражания. Основатель проекта рассказал о девушке, которая печет торты нуждающимся семьям.«В одной семье, которой мы помогли, живёт девочка. У неё появилась возможность посещать различные курсы, она пытается помогать матери, но в то же время порой она звонит нам: «Агай, когда вы пойдете навещать следующую семью? Я приготовлю для них торт. Вот так люди заряжаются добрыми делами», - рассказал основатель проекта.В команде Asar-ume около 15 человек. Среди них есть блогеры, вайнеры, филантропы, бизнесмены, маркетологи, продюсеры и видеографы. Проект уникален тем, что собрались люди разного поколения и разных профессий.В первый месяц работы волонтеры смогли собрать около 150 тысяч тенге, и уже радовались, что система работает. Неравнодушные люди помогали строительными материалами, давали эмульсии, пластиковые окна и многое другое. А сейчас за два дня они осиливают 10 млн. тенге. И это уже не деньги меценатов, это тысячи поступлений от простых граждан по 100, 500, 5 тысяч и более тенге.

Дом, подаренный волонтерами, оформляется на имя одного из родителей и младшего ребенка. По закону пока ребенку не исполнится 18 лет, продать этот дом невозможно. Так волонтеры не дают возможности хозяевам продать дом за долги или взять под него залог.Указом Главы государства 2020 год был объявлен Годом волонтера. В свою очередь Асхат Нурмашев выделил основные качества, которые должны быть присущи волонтеру.«Во-первых, нужны чистые намерения. Если ты хочешь поймать хайп на этом, не нужно начинать заниматься волонтерством. Второе – профессиональные навыки. Каждый волонтер должен быть грамотным в своем направлении. Третье – это результат. Людям может быть интересно: для чего волонтёр это делает, но всё же больше интересны результаты. В случае нашего проекта результаты видят подписчики, отправившие деньги, семьи, ожидающие жильё, вайнеры с волонтёрами, потратившие время. Мы отличаемся тем, что даем отчет и регулярно информируем о ходе и процессе работы. Пятое - система взаимоотношений среди волонтёров. Мы уважаем мнение людей. Наш самый главный принцип - это честность, справедливость и трудолюбие», - отметил А

схат Нурмашев.