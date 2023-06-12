РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:14, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Как намерены урегулировать вопросы налогообложения электронной торговли в Казахстане

    None
    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал, как можно урегулировать вопросы налогообложения электронной торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Говоря об администрировании электронной торговли, мы переговорили с такими платформами, как Wildberries, Kaspi, Ozon. У них официально зарегистрированы 84 тысячи граждан. Они не отчитываются перед нами по системе налогообложения. Данные платформы также не предоставляют данных о том, кто сколько торгов совершил», - сказал Ержан Биржанов, выступая на круглом столе на тему: «Актуальные вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования» в Сенате.

    По его словам, вопросов много, особенно по инструменту Kaspi Pay. Если бы в республике была внедрена система налогообложения через эти платформы, налог в размере 0,1 или 1 процента от торговли, которую совершили сегодня, то поступления в бюджет начались бы уже завтра в полном объеме.

    «Поэтому мы считаем, что необходимо использовать агентские, операторские системы», - добавил Ержан Биржанов.


    Теги:
    Экономика Минфин РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!