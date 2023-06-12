Как намерены урегулировать вопросы налогообложения электронной торговли в Казахстане

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал, как можно урегулировать вопросы налогообложения электронной торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря об администрировании электронной торговли, мы переговорили с такими платформами, как Wildberries, Kaspi, Ozon. У них официально зарегистрированы 84 тысячи граждан. Они не отчитываются перед нами по системе налогообложения. Данные платформы также не предоставляют данных о том, кто сколько торгов совершил», - сказал Ержан Биржанов, выступая на круглом столе на тему: «Актуальные вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования» в Сенате.

По его словам, вопросов много, особенно по инструменту Kaspi Pay. Если бы в республике была внедрена система налогообложения через эти платформы, налог в размере 0,1 или 1 процента от торговли, которую совершили сегодня, то поступления в бюджет начались бы уже завтра в полном объеме.

«Поэтому мы считаем, что необходимо использовать агентские, операторские системы», - добавил Ержан Биржанов.