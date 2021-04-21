Как намерены улучшать экологию Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Темиртау, который является одним из городов с наиболее загрязненным воздухом, вновь поднимались экологические вопросы. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В городе, где «черный снег» и густой дым стали обычным явлением, намерены принимать эффективные меры для улучшения ситуации. Как известно, основным загрязнителем воздуха в городе остается АО «АрселорМиттал Темиртау».

Для обсуждения планов предприятия по достижению снижения выбросов в окружающую среду на 30% до 2025 года в регион с рабочей поездкой прибыл министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. В совещании приняли участие аким области Женис Касымбек, руководство предприятия, экологи и общественники.

По итогам встречи достигнута договоренность о совместной проработке возможности сокращения сроков по природоохранным мероприятиям и переносе периода реализации плана по снижению выбросов с 2025 года на 2024 год.

«Эти меры являются продолжением работы в рамках совместного меморандума по снижению выбросов. В последний раз встреча с руководством компании проходила здесь 20 января. Тогда «АрселорМиттал Темиртау» было предоставлено 3 месяца для разработки плана по снижению выбросов на 30%. Поэтому сегодня мы вновь встретились для обсуждения экологических проблем города», – сказал министр.

Аким области Женис Касымбек отметил, что в 2020 году совместно с министерством принята Дорожная карта по решению экологических проблем региона.

«В Дорожной карте предусмотрено 57 мероприятий, из них 25 направлены на сокращение выбросов в окружающую среду. Ежегодно по Карагандинской области в атмосферу выбрасывается 590 тысяч тонн вредных веществ, из них более 40%, то есть 247 тысяч тонн. приходится на Темиртау. 86% выбросов исходит от АО «АрселорМиттал Темиртау» (212,3 тысячи тонн). Помимо снижения объемов выбросов, завод высадит за 5 лет 500 тысяч деревьев в городе», – подчеркнул глава региона.

Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир озвучил, что финансирование природоохранных мероприятий будет осуществляться не только до 2024–2025 годов, но и в дальнейшем.

«Согласно новой стратегии сокращения выбросов, завод будет принимать альтернативные экологические меры. В течение предстоящих пяти лет в улучшение состояния окружающей среды мы инвестируем не менее 380 млн долларов США», – проинформировал он.

Представители общественности отметили недостаточную работу компании по обеспечению прозрачности принимаемых решений.

«Экология Темиртау – важный и приоритетный вопрос. Поэтому работа по снижению выбросов будет под нашим строгим контролем. Местные активисты со своей стороны также будут следить за ситуацией. Руководство компании будет проводить ежеквартальные встречи с представителями общественности», – пояснил министр экологии.

Напомним, в марте Комитетом экологического регулирования и контроля министерства проведена внеплановая проверка на предприятии, по итогам которой был наложен штраф за превышение допустимых норм выбросов по различным показателям. При этом ущерб окружающей среде был оценен в 1 млрд тенге.