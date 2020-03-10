Как намерены стимулировать легкую и пищевую промышленность в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - –Вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев поделился планами по стимулированию легкой и пищевой промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для развития легкой и пищевой промышленности предлагается снижение порога инвестиций по приоритетным проектам в 2 раза с 2 млн МРП (5 млрд. тенге) до 1 млн МПР (2,5 млрд. тенге)», - сказал Мади Такиев на презентации нового законопроекта по вопросам налогообложения и совершенствованию инвестиционного климата в Мажилисе.
К примеру, по его словам, на переработку хлопка, производство дрожжей предлагается распространить норму по уменьшению на 70% исчисленной суммы НДС.
«Это будет стимулировать переработку сельхозпродукции, увеличение объема производства отечественных товаропроизводителей. В целях упрощения процедуры возврата НДС при экспорте предлагается предоставление права на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей: в размере 50% без проверки, 50% после проверки», - отметил спикер.
Он также напомнил, что на сегодня, импорт компонентов для производства транспортных средств и с/х техники освобождается от НДС и таможенных пошлин.
«Предлагаются аналогичные льготы для производства самих компонентов. Это увеличит долю казахстанского содержания в отечественных автомобилях. В целях единообразного применения предлагается по аналогии с СЭЗ «Астана – Жана кала» распространить норму по освобождению от НДС оборотов по реализации между участниками одной СЭЗ», - заключил М. Такиев.
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