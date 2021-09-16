Как намерены развивать конкуренцию в Казахстане - законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - сказал первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект.

Первое, по его словам, это ограниченный доступ к «ключевой мощности».

«Это инфраструктура, ресурсы, без доступа к которым бизнес не может представлять услуги потребителям. Ограниченный доступ затрудняет развитие новых или масштабирование действующих видов бизнеса», - пояснил Рустам Ахметов.

Второе, как отметил спикер, это искажение ценообразования.

«На сегодня Предпринимательским кодексом предусмотрено 14 видов товаров, подлежащих ценовому регулированию. Еще больше товарных рынков, где на практике также применяются меры административного ценового контроля. Вместе с тем, регулирование цен, если это не естественная или государственная монополия, сдерживает привлечение инвестиций, развитие инноваций и конкуренции», - добавил Рустам Ахметов.

Третье - избирательное покровительство, или фаворитизм.

«Это принятие правовых актов, необоснованно наделяющих отдельные компании рыночной властью, меры государственной поддержки, как правило, адресного характера, искажающие аллокативную эффективность конкуренции», - резюмировал Рустам Ахметов.