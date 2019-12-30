Как намерены развивать конкуренцию в Казахстане, рассказал Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве национальной экономики РК поделились планами по борьбе с монополией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством национальной экономики Республики Казахстан завершен анализ ситуации на ключевых товарных рынках, по результатам которого разработан проект Дорожной карты по развитию конкуренции», - написал министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ответ на депутатский запрос.

По его словам, проект предусматривает комплекс мер по снижению высокого уровня государственного участия в предпринимательстве, увеличению объемов биржевой торговли на рынках топливно-энергетического, агропромышленного комплекса, совершенствованию механизма изъятия неиспользуемых или совместного использования ресурсов (земля, радиочастоты), пересмотру механизма государственной поддержки и субсидирования, снижению квалификационных и иных требований к предпринимателям, созданию механизмов сменяемости операторов услуг в сферах жилищно-коммунального хозяйства и сравнительных ресурсов, способствующих ценовой конкуренции.

«Касательно определения порогов безопасной концентрации отмечаем, что в соответствии со стандартами ОЭСР и действующим законодательством Республики Казахстан монопольное, доминирующее положение на товарных рынках не запрещается. Вместе с тем государство ограничивает деятельность субъектов рынка, занимающих монопольное, доминирующее положение, путем установления ряда запретов и принимает необходимые меры по снижению административных, экономических и иных барьеров для входа на рынок новых участников», - добавил министр.

Также предусматривается, отметил глава ведомства, принудительное разделение субъектов рынка, занимающих монопольное, доминирующее положение, в случаях неоднократного злоупотребления своим положением в течение одного календарного года.

При соответствии их деятельности требованиям законодательства и отсутствии барьеров входа на рынок высокая концентрация рассматривается предпринимателями как показатель инвестиционной привлекательности рынка.