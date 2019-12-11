Как намерены бороться с отмыванием преступных доходов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, панируется принять в Казахстане, рассказал первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» он отметил, что необходимость разработки законопроекта вызвана подготовкой Республики Казахстан ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021 – 2022 годах.

«Закрепление ряда новых стандартов, не имплементированных в национальное законодательство в настоящий момент, а также устранение на законодательном уровне замечаний ЕАГ, полученных в результате предыдущего раунда оценок, являются залогом успешного прохождения взаимной оценки», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Было отмечено, что законопроект ставить целью внедрение международных стандартов и дальнейшее совершенствование национальной системы в сфере финансового мониторинга.

В частности, предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции.

Уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор (5 субъектов финансового мониторинга): независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии бухгалтерских организаций, риэлторы, реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий).

«С целью устранения бланкетных норм пересмотрены составы административных правонарушений субъектов финансового мониторинга, уменьшены санкции на основе анализа рисков. Регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов», - добавил Алихан Смаилов.