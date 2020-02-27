Как намерены бороться с наводнением в Карагандинской области, продемонстрировали во время учений

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области состоялось республиканское командно-штабное учение «Коктем-2020». Два дня, 25 и 26 февраля, участников готовили к ликвидации чрезвычайных ситуаций во время паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Слаженно действовать предстоит спасателям, полицейским, медикам, военнослужащим Национальной гвардии и сотрудникам акиматов. В учении были задействованы 2500 человек и около 300 единиц техники.

«Цель учения - реальная практическая работа. Во всех пунктах отработали очистку каналов и арыков, укрепительные работы на защитных валах и габионах. Всего провели 52 практических мероприятия на 72 валах. Также отработали алгоритмы спасения людей на воде, эвакуации населения и другие действия», - сообщил начальник департамента по ЧС по Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал на учении «Коктем 2020». Главе региона показали технику, которая есть в распоряжении спасателей, и доложили о подготовке к паводкам.

В Карагандинской области для борьбы со стихией подготовили около 2000 единиц техники. В том числе высокопроходимые автобусы-вахтовки, вездеходы-болотоходы, мотопомпы. Для спасателей закупили гидрокостюмы, позволяющие работать в воде при температуре до минус 40 градусов.

Участники учений провели показательные взрывные работы на реке Нура. Во время паводков предстоит взрывать лед на потенциально опасных участках - в устьях и изгибах рек вблизи населенных пунктов.

Женис Касымбек осмотрел земляной вал вокруг села Садовое. Это заграждение здесь возвели в 2017 году, чтобы спасти дома от затопления. В прошлую весну его расширили и укрепили. А чтобы уменьшить давление талых вод прорыли дополнительный канал. Общая протяженность земляного вала – 3,6 км, ширина у основания – восемь метров, а высота - два метра.

Земляные валы и защитные габионы в области устанавливают и укрепляют возле всех населённых пунктов, которые могут пострадать от паводков. Для постоянного дежурства в селах созданы специальные группы спасателей. Всего с паводками в регионе будут бороться около 5700 человек, в том числе акимы и работники акиматов в районах. Их обучают тому, как действовать в случае, если село начнет заливать талая вода. Краткие курсы уже прошли 58 госслужащих, на следующей неделе обучат еще 30.