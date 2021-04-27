Как налоговики борются с лжепредпринимательством в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал о борьбе с лжепредпринимательством в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из приоритетных направлений деятельности налоговых органов является обеспечение экономической безопасности и полнота уплаты налогов. Важно отметить, что ранее бизнес-сообществом (в период наличия уголовной ответственности за лжепредпринимательство) поднимался вопрос о необходимости изучения обстоятельств каждой сделки в отдельности и предоставления возможности налогоплательщику доказывать фактическое совершение операции, что в рамках принятия мер в отношении «лжепредприятия» не проводилось. Кроме того, поступали нарекания со стороны налогоплательщиков о необоснованном вовлечении в последствия такого преступления добросовестных налогоплательщиков, к которым применялись меры налогового администрирования», - написал Алихан Смаилов в ответ на депутатский запрос.

В связи с этим, по его словам, в целях минимизации вовлечения добросовестных налогоплательщиков в уголовный процесс и переноса акцента к мерам налогового администрирования, применения подхода по изучению каждой сделки в отдельности, декриминализировано «лжепредпринимательство».

«Исключение «лжепредпринимательства» (статья 215 УК) из уголовного законодательства, как уголовного правонарушения, не исключило данное явление, наоборот, стало фактором роста теневой экономики и объемов обналичивания. Данные обстоятельства обуславливают необходимость усиления мер налогового администрирования по выявлению «компаний-однодневок», которые, фактически не оказывая поставку товаров или выполнения работ и услуг, выписывают документы, позволяющие уклоняться от уплаты налогов», - отметил зампремьера.

«В целях исполнения возложенных задач налоговыми органами осуществляется налоговое администрирование, которое реализовывается, в том числе путем проведения налоговых проверок и в иных формах государственного контроля на постоянной основе по мере выявления таких фактов», - добавил А. Смаилов.