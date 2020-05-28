Как налогоплательщикам получить доступ к налоговому кошельку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О механизмах упрощения уплаты налогов в бюджет через сервис Налогового кошелька рассказали в Комитете государственных доходов (КГД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

С сентября 2019 года на порталах КГД, электронного правительства ( egov.kz), в мобильных приложениях банков имеется возможность просмотра и оплаты предстоящих налоговых платежей для физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства и индивидуальных предпринимателей по ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты.

«Информация об оплате налогов поступает в информационные системы КГД от банков второго уровня в онлайн режиме в течение двух минут, тогда как ранее информация об оплате налогов поступала в течение 2-3 дней. Сокращение времени получения информации об оплате налогов позволило оперативно оказывать государственные услуги, исключить требование предоставления документов, подтверждающих уплату при выпуске товаров, предоставлять актуальные сведения о состоянии расчетов с бюджетом, не начислять пени, не выставлять инкассовые распоряжения, оперативно проводить снятие ареста со счетов», - сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Талгат Мамаев.

При этом в КГД отметили, что зачастую проблема неверной оплаты налогов связана со сложностью в заполнении множества реквизитов.

«Так, согласно бюджетному, налоговому и банковскому законодательствам, для каждого вида налога предусмотрены свои реквизиты оплаты. В настоящее время из более 3 тысяч реквизитов налогоплательщику необходимо указать 4 – это КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и сумму. Это приводит к ошибочному их указанию и, соответственно, некорректному зачислению платежей в бюджет. В этой связи было принято решение, не затрагивая сложившиеся бюджетную, казначейскую, банковскую системы кардинально изменить подход к упрощению оплаты налогов путем создания и внедрения принципа Налогового кошелька, используя электронный сервис оплаты налогов», - проинформировал Талгат Мамаев.

До конца 2020 года планируется реализовать сервис корректировки данных по объектам налогообложения, в рамках которого физическим лицам будет предоставлена возможность подачи электронной заявки на актуализацию сведений по объектам налогообложения.

«Для получения доступа к сервису «Налоговый кошелек», налогоплательщику необходимо зарегистрироваться в приложении, используя ЭЦП или по SMS-коду, для которого необходимо наличие регистрации в Базе мобильных граждан. Также в мобильном приложении можно настроить вход по ИИН/паролю, коду быстрого доступа и биометрии (FaceID, TouchID). Также планируется механизм Налогового кошелька реализовать для юридических лиц, а именно оплату на единые реквизиты и автозачеты, а также планируется расширить сервисы Налогового кошелька на платформах e.gov, m.gov и сервисах банков», - добавил зампредседателя КГД.