Как наказывают нарушителей карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в отношении 36 субъектов предпринимательства судом принято решение о привлечении к административной ответственности на сумму более 6 млн тенге с приостановлением деятельности объектов от одного до трех месяцев. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января по 14 февраля текущего года в суд направлено 52 административных дел в отношении 47 субъектов предпринимательства. Именно: караоке-бар «Сова», «Janym Soul», ночной клуб «Alanya», бар «Эхо», ресторан «Золото», лаундж-бар «Stories», кафе-бар «Текила», компьютерный клуб «Respawn», - проинформировала Сархат Бейсенова.

Главный санврач города отметила, что в отношении 36 субъектов предпринимательства судом принято решение о привлечении к административной ответственности на сумму более 6 млн тенге с приостановлением деятельности объектов от одного до трех месяцев.

«Например, караоке-бар «Janym Soul» оштрафован в размере 70 МРП с приостановлением деятельности на один месяц. Ночной клуб «Alanya» - в размере 100 МРП с приостановлением деятельности на три месяца. Караоке-бар «Текила» - наложено 4 административных штрафов в размере 170-200 МРП с приостановлением деятельности на один месяц. Ресторан «Золото» - в размере 100 МРП с приостановлением деятельности на один месяц. Компьютерный клуб «Respawn» - в размере 5 МРП с приостановлением деятельности на два месяца. Сауна «Ак-кайын» - в размере 5 МРП с приостановлением деятельности на один месяц», - добавила она.

В целях исполнения вердикта суда приостановлена деятельность 13 объектов предпринимательства путем опечатывания входных дверей, а также при неисполнении постановлений суда и судебного исполнителя. Также принимались меры в виде отключения электроснабжения и водоснабжения, к примеру, караоке-бар «Текила» и ночной клуб«Alanya».