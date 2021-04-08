РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:03, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Как наказывают нарушителей карантина в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в отношении 36 субъектов предпринимательства судом принято решение о привлечении к административной ответственности на сумму более 6 млн тенге с приостановлением деятельности объектов от одного до трех месяцев. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 января по 14 февраля текущего года в суд направлено 52 административных дел в отношении 47 субъектов предпринимательства. Именно: караоке-бар «Сова», «Janym Soul», ночной клуб «Alanya», бар «Эхо», ресторан «Золото», лаундж-бар «Stories», кафе-бар «Текила», компьютерный клуб «Respawn», - проинформировала Сархат Бейсенова.

    Главный санврач города отметила, что в отношении 36 субъектов предпринимательства судом принято решение о привлечении к административной ответственности на сумму более 6 млн тенге с приостановлением деятельности объектов от одного до трех месяцев.

    «Например, караоке-бар «Janym Soul» оштрафован в размере 70 МРП с приостановлением деятельности на один месяц. Ночной клуб «Alanya» - в размере 100 МРП с приостановлением деятельности на три месяца. Караоке-бар «Текила» - наложено 4 административных штрафов в размере 170-200 МРП с приостановлением деятельности на один месяц. Ресторан «Золото» - в размере 100 МРП с приостановлением деятельности на один месяц. Компьютерный клуб «Respawn» - в размере 5 МРП с приостановлением деятельности на два месяца. Сауна «Ак-кайын» - в размере 5 МРП с приостановлением деятельности на один месяц», - добавила она.

    В целях исполнения вердикта суда приостановлена деятельность 13 объектов предпринимательства путем опечатывания входных дверей, а также при неисполнении постановлений суда и судебного исполнителя. Также принимались меры в виде отключения электроснабжения и водоснабжения, к примеру, караоке-бар «Текила» и ночной клуб«Alanya».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!