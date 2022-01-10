Как находящиеся в Костанае россияне могут вернуться домой, рассказали в комендатуре

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Находящиеся на территории Костанайской области граждане Российской Федерации могут вернуться в свою страну любым способом в любое время, кроме варианта на автомобиле в период комендантского часа. Об этом сообщили в комендатуре Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Жители России, которые находятся на территории Костанайской области, могут покинуть область автопутем, ЖД и авиа. Что касается автопути, то запрет установлен только на время комендантского часа. Исключение составляет служебный транспорт сотрудников местных исполнительных органов; правоохранительных органов; скорой и неотложной медицинской помощи; государственных медицинских учреждений; санитарно-эпидемиологической службы, службы пожаротушения; аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов, объектов жизнеобеспечения, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом»,- прокомментировали в комендатуре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области восстановлен общественный порядок. В регионе также полностью запрещена продала алкогольной продукции до 19 января, а на 14 блокпостах в области службу несут более сотни костанайских полицейских.