РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:24, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Как начисляются пенсионные в РК за вредные условия труда

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал возможность снижения пенсионного возраста работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в республике осуществляется переход к накопительной пенсионной системе, предполагающей снижение размеров солидарных пенсий с каждым годом, так как стаж для их назначения учитывается только до 1998 года. В соответствии с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 (далее – Концепция пенсионной системы), снижающиеся размеры солидарных пенсий должны компенсироваться накопительной составляющей, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, при действующей накопительной пенсионной системе сокращение периода участия в пенсионной системе в связи с ранним выходом на пенсию не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения необходимых пенсионных выплат в старости.

    «Очевидно, что из-за непродолжительности участия в накопительной пенсионной системе размеры накопительной и базовой пенсии значительно снизятся, а на солидарную пенсию лица, достигшие 40-летнего возраста и моложе, права не имеют. В этой связи в отношении лиц, занятых во вредных условиях труда, на первый план выходит задача создания и укрепления обязательной профессиональной схемы пенсионного обеспечения, основанной на принципе равной ответственности государства, работодателя и работника за его пенсионное обеспечение. Именно с этой целью с 2014 года были введены обязательные профессиональные пенсионные взносы (далее - ОППВ) в размере 5% от дохода работника за счет средств работодателя», - отметил зампремьера.

    Он напомнил, что в данную категорию входят также шахтеры и металлурги. С 1 января 2014 года более 14 тысяч работодателей за счет собственных средств перечисляют ОППВ в пользу 563 тысяч работников. Общая сумма пенсионных накоплений за счет ОППВ на 1 мая 2021 года составила 319,3 млрд тенге. Перечисление ОППВ в пользу работников дает им право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ за счет ОППВ по достижении 50-летнего возраста путем заключения пенсионного аннуитета при достаточности пенсионных накоплений.Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов прокомментировал возможность снижения пенсионного возраста.
    Теги:
    Правительство Минтруда РК Правительство РК Главная Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!