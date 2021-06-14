Как начисляются пенсионные в РК за вредные условия труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал возможность снижения пенсионного возраста работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в республике осуществляется переход к накопительной пенсионной системе, предполагающей снижение размеров солидарных пенсий с каждым годом, так как стаж для их назначения учитывается только до 1998 года. В соответствии с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 (далее – Концепция пенсионной системы), снижающиеся размеры солидарных пенсий должны компенсироваться накопительной составляющей, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, при действующей накопительной пенсионной системе сокращение периода участия в пенсионной системе в связи с ранним выходом на пенсию не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения необходимых пенсионных выплат в старости.

«Очевидно, что из-за непродолжительности участия в накопительной пенсионной системе размеры накопительной и базовой пенсии значительно снизятся, а на солидарную пенсию лица, достигшие 40-летнего возраста и моложе, права не имеют. В этой связи в отношении лиц, занятых во вредных условиях труда, на первый план выходит задача создания и укрепления обязательной профессиональной схемы пенсионного обеспечения, основанной на принципе равной ответственности государства, работодателя и работника за его пенсионное обеспечение. Именно с этой целью с 2014 года были введены обязательные профессиональные пенсионные взносы (далее - ОППВ) в размере 5% от дохода работника за счет средств работодателя», - отметил зампремьера.