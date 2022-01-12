Как Нацбанк планирует снижать инфляцию в ближайшие годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев поделился планами по снижению инфляции до среднесрочного таргета 3-4% в 2025 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее в 2021 году по поручению Главы государства была начата совместная с Правительством реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования, который позволил снизить годовую инфляцию до 8,4%. При этом, считаю, что данный уровень является высоким и ограничивает эффективность денежно-кредитной политики. В этой связи с учетом поставленных Главой государства задач будет принят Комплекс мер по контролю инфляции на 2022 и последующие годы, направленный на борьбу с ростом цен», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что по итогам 2021 года половину вклада в инфляцию внес рост цен на продовольствие.

«Оно стало главным фактором высокой волатильности инфляции. Именно поэтому вчера Глава государства определил ключевым приоритетом для Правительства и акимов решение вопроса продовольственной безопасности в ближайшие три года. Он отметил, что никакие меры не помогут стабилизировать инфляцию без решения данного вопроса», - отметил глава Нацбанка.

«Национальный Банк считает, что работа должна проводиться не только по социально-значимым продовольственным товарам, но и по другим продуктам питания, которые вносят свой значительный вклад в инфляцию», - заключил Е. Досаев.

Ранее Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал об основных направлениях деятельности организации в рамках поручения Президента РК.