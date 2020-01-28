Как Нацбанк планирует повысить эффективность денежно-кредитной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект «Стратегии денежно-кредитной политики» представят в марте текущего года. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения эффективности денежно-кредитной политики, инфляционных ожиданий и обеспечения долгосрочного фондирования экономики мы до конца марта текущего года разработаем проект Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. После обсуждения с экспертным сообществом и согласования с заинтересованными государственными органами проект будет вынесен на рассмотрение правления Национального банка до 1 июля текущего года», - сообщил Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

Он проинформировал, что в целях координации мер макроэкономической политики в марте текущего года будет заключено Соглашение между Правительством, Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

«В документе будет отражено продолжение начатой работы по координации макроэкономической политики и разработаны подходы к обеспечению баланса между стабильностью финансовой системы и необходимостью общеэкономического развития. В Соглашении, по нашему мнению, должны быть отражены: меры по повышению конкуренции на продовольственных рынках и эффективному контролю тарифов на регулируемые услуги; вопросы развития рынка ГЦБ и выпуска преимущественно 2-5-летних облигаций; усилия по дальнейшей диверсификации экспорта и импортозамещению; продолжение работ по совершенствованию процедур банкротства, в частности принцип «один тенге – один голос», а также ограничение сроков проведения процедуры банкротства для повышения ее эффективности», - сказал глава Нацбанка.