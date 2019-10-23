Как Нацбанк будет реагировать на колебания курса тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков рассказал о прогнозируемом уровне инфляции в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оценкам Нацбанка, инфляция по итогам года будет формироваться на уровне 5,7%-5,8%. В 2020 году ожидается некоторое замедление инфляции с сохранением внутрицелевого коридора 4% - 6%. В рамках режима инфляционного таргетирования Нацбанк не устанавливает границы коридора и другие ориентиры по обменному курсу тенге. Обменный курс формируется от внешних и внутренних факторов, то есть под влиянием притоков иностранных валют на территорию страны, а также спроса и предложения на внутреннем валютном рынке», - сказал Олег Смоляков на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, отдельные колебания, которые могут привести к существенному дисбалансу, будут сглаживаться интервенциями на валютном рынке. При этом он заверил, что финрегулятор продолжит публично информировать о проведенных операциях.

«Ситуация на внутреннем валютном рынке складывается с учетом динамики цен на рынке нефти. По состоянию на 21 октября курс составил 389,77 тенге за доллар при текущей цене на нефть 59,2 долларов за баррель. Ослабление с начала года составило 1,4 процента», - заключил представитель Нацбанка.