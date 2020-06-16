+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 25 °С
USD 405.08 EUR 455.63
RUB 5.76 CNY 57.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как наблюдают бессимптомных носителей коронавируса в Карагандинской области

16 Июня 2020 20:26
Поделиться:
Как наблюдают бессимптомных носителей коронавируса в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - О том, как наблюдают бессимптомных носителей CОVID-19 и по каким показаниям госпитализируют заразившихся, рассказали руководители поликлиник Караганды на пресс-конференции в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Почему растет число заболевших коронавирусом, рассказала вице-министр здравоохранения
Партию медицинских перчаток на 68 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана 119 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации - Минздрав РК Казахстанцы стали чаще вызывать скорую помощь

В Казахстане 10 июня изменили систему подсчета и протоколы лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Теперь бессимптомные вирусоносители не входят в официальные сводки и их не госпитализируют. Это помогает снижать нагрузку на госпитали и врачей стационаров. Тех, у кого обнаруженный вирус никак себя не проявляет, наблюдают врачи поликлиник.

«Бессимптомные носители выявляются во время ПЦР-тестирования на COVID-19. В обязательном порядке проверяют беременных, людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и болезнями дыхательной системы. Также тесты проводят тем, кто имел близкий контакт с ранее зараженными», - пояснил заместитель руководителя управления общественного здоровья Карагандинской области Гамаль Токсамбаев.

Если ПЦР-анализ показывает положительный результат, но симптомов нет или они совсем слабые, то пациента помещают на домашний карантин под наблюдение поликлиник.

«Мы создали специальное отделение, которое наблюдает бессимптомных больных с КВИ. Обзванивают либо сами врачи, либо средний медицинский персонал. Ежедневно пациенты разбиваются на несколько групп, чтобы было проще контролировать, с кем и когда беседовали, кому нужен осмотр», - говорит директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Сания Буранкулова.

Некоторым пациентам выдают бесплатно во временное пользование пульсоксиметры - специальные приборы, способные отслеживать уровень насыщения крови кислородом.

«Их получают пациенты из группы риска - пожилые, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, дыхательной системы, сахарным диабетом и другими хроническими болезнями. Мы учим пациентов пользоваться прибором, объясняем, при каких показателях нужно сразу же вызывать врача», - рассказала заместитель директора многопрофильной больницы №1 Караганды Радмила Габдракипова.

На домашнем карантине бессимптомные носители COVID-19 проводят 14 дней. После берется повторный ПЦР-анализ. Если он отрицательный, то пациента считают выздоровевшим. Если же тест показывает наличие вируса в крови, то человек и дальше будет находиться под наблюдением врачей.

Бессимптомных вирусоносителей могут госпитализировать, если вместе с ними проживают пенсионеры, беременные или дети. Специально для таких пациентов переоборудовали гостиницы «Турист» и «Меридиан».


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив