Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Как наблюдателям на выборах вести фото- и видеосъемку – ЦИК РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
22 Декабря 2020, 13:23
Как наблюдателям на выборах вести фото- и видеосъемку – ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как наблюдателям на выборах вести фото- и видеосъемку, рассказал член Центральной избирательной комиссии РК Серик Сыдыков в ходе онлайн-семинара в рамках образовательного проекта «Академия НПО», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешите более подробно доложить вам об особенностях прав наблюдателей по осуществлению фото-, адио- и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению итогов. Осуществление данного права не может посягать на гарантированные Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека, а также на принцип соблюдения тайны голосования, закрепленный в Конституционном законе», – сказал С.Сыдыков.

Член ЦИК напомнил, что, согласно пунктам 1 и 2 статьи 18 Конституции: «1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. 2. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения этого права допускаются только в случаях и в порядке, прямо установленных законом».

Также С.Сыдыков сообщил, что, согласно статье 8 Конституционного закона «О выборах», «Голосование на выборах Президента, депутатов Парламента и маслихатов, членов иных органов местного самоуправления Республики является тайным, исключающим возможность какого бы то ни было контроля за волеизъявлением избирателей». При этом, в соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса, никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия. Такой подход обусловлен также и требованиями Закона о персональных данных.

«Соответственно, фото-, аудио- и видезапись, равно, как и само наблюдение, должны осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, в том числе списка избирателей, заполненного бюллетеня и тому подобного», – подчеркнул С.Сыдыков.

Кроме того, по его словам, законодательство устанавливает, что наблюдатель, осуществляя свое право на фото-, аудио- и видеофиксацию избирательного процесса, обязан выполнять требования председателя избирательной комиссии по соблюдению правил проведения указанной работы на избирательном участке.

Семинар проходит с участием представителей ЦИК РК и общественных организаций. Слушателям рассказали об организации выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов по пропорциональной системе, о международных стандартах наблюдения за выборами. Также спикеры разъясняют правовые основы наблюдения за выборами в Казахстане, и делятся опытом наблюдения в Казахстане и за рубежом.


Другие государственные органы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом