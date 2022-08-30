30 Августа 2022 21:15

Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже 1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным Посланием народу Казахстана, в котором, как ожидается, основная часть будет посвящена социально-экономическому развитию страны. Primeminister.kz подготовила обзор того, как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства, озвученных в сентябре 2021 и марте 2022 года, передает МИА «Казинформ».

Повышение зарплат и благосостояния

Одним из первых и основных шагов по исполнению сентябрьского Послания Президента стало увеличение с 1 января 2022 года минимальной заработной платы (МЗП) до 60 тыс. тенге. Этот показатель, ранее составлявший 42 тыс. 500 тенге, не повышался с 2018 года.

Данная мера позволила увеличить доходы порядка 1,7 млн казахстанцев в стране, повысила их экономическую активность и покупательскую способность. Кроме того, в текущем году были дважды проиндексированы социальные выплаты. Это затронуло 4,1 млн человек, из которых 2,2 млн – пенсионеры.

В целом же благодаря мультипликативному эффекту увеличение МЗП оказало положительное влияние на многие показатели экономического развития страны.

Также с 1 января 2022 года началось поэтапное повышение заработных плат отдельным категориям гражданских служащих в среднем на 20 % ежегодно.

Эта мера затронула порядка 600 тыс. человек, среди которых бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и т.д.

Для проведения данной работы, рассчитанной до 2025 года, на уровне Правительства были приняты все необходимые нормативные акты. При этом стоит добавить, что с 2020 года более чем 600 тыс. гражданских служащих, включая педагогов, врачей и работников социальной сферы, уже была повышена зарплата.

Еще одним большим шагом, оказавшим влияние на благосостояние граждан, стала разработка комплекса «мягких» мер стимулирования бизнеса к увеличению зарплат своих работников, так как, по словам Главы государства, за последние десять лет рост фонда оплаты труда отстал от роста прибыли владельцев предприятий почти на 60 %.

В рамках этой работы предусмотрено внедрение для микро- и малого предпринимательства единого платежа с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34 до 25 %, изменение требований по участию в регулируемых закупках, а также преимущественный доступ предприятий, увеличивающих заработные платы, к государственной поддержке.

Повышение гибкости использования пенсионных накоплений

Говоря о реализации мер поддержки граждан в рамках Послания, нельзя не упомянуть о таком важном шаге, как предоставление права на перечисление части пенсионных накоплений (выше порога минимальной достаточности) на счета в АО «Отбасы банк» и последующего приобретения жилья.

Для воплощения этой идеи в жизнь были внесены изменения и дополнения в Правила использования единовременных пенсионных выплат. Так, в соответствии с новыми нормами теперь можно: пополнять жилищные строительные сбережения, приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.

На сегодня уже свыше 172 тыс. человек пополнили депозит на 270 млрд тенге с последующим оформлением ипотечных жилищных займов.

В целом с января 2021 года по июль 2022 года благодаря инициативе Президента свыше 1,7 млн граждан смогли досрочно использовать 3,4 трлн тенге пенсионных накоплений. При этом, свыше 1,3 млн казахстанцев направили их на улучшение своих жилищных условий.

Поддержка талантливых детей и сферы образования в целом

В своих выступлениях Глава государства регулярно акцентирует внимание на необходимости развития в нашей стране человеческого капитала, а это в том числе подразумевает укрепление сферы образования.

Так, в рамках реализации Послания Президента были внесены законодательные изменения, направленные на поддержку талантливых школьников – победителей и призеров международных предметных олимпиад по общеобразовательным предметам, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Теперь они могут получить грант для поступления в высшее учебное заведение без участия в конкурсе (ежегодно 80 призеров по 16 основным направлениям).

Кроме того, победителям и призерам международных предметных олимпиад, а также педагогам, подготовившим их, теперь выплачиваются единовременные денежные премии. Например, обладатель золотой медали получает выплату в размере 1500 МРП (порядка 4,5 млн тенге), а подготовивший его педагог – в 26,5 кратном размере базового должностного оклада.

Вместе с тем начата работа по строительству до конца 2025 года не менее 1 тыс. новых школ, что поможет в ликвидации аварийных и трехсменных школ, а также в целом в устранении нехватки ученических мест.

Так, в прошлом году было построено 277 школ на 163 тыс. мест, а в 2022 году запланирован ввод еще 225 школ, из которых 49 на 22,2 тыс. мест уже построены.

Поддержка бизнеса

Учитывая серьезный экономический эффект и высокую востребованность у предпринимателей, Главой государства было принято решение продлить действие программы «Экономика простых вещей», в рамках которой товаропроизводители могут получить льготное кредитование. При этом было увеличено и ее финансирование – до 1 трлн тенге.

Программа направлена на создание конкурентоспособных отечественных производств товаров народного потребления, обеспечение граждан необходимыми вещами по доступным ценам (одежда, обувь, мебель, посуда и другие предметы быта), а также импортозамещение.

За последние три года участники программы увеличили выпуск местной продукции в среднем на 33 %, сохранили и создали порядка 67 тыс. рабочих мест.

Модернизация и строительство инфраструктуры

В своих выступлениях Президент регулярно заостряет внимание на вопросах экологии и обеспечения жителей страны водой.

Для сохранения экосистем водных объектов и бережного использования ресурсов Правительством начата работа по реконструкции 120 каналов, а также строительству девяти водохранилищ в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Ожидается, что поэтапное проведение работ по реконструкции позволит довести орошаемую площадь до 2,2 млн га и снизить потери поливной воды на 800 млн м3 ежегодно. Также это будет способствовать созданию 120 тыс. рабочих мест на селе и выращиванию сельхозпродукции на 510 млрд тенге ежегодно.

Вместе с тем строительство девяти водохранилищ позволит снизить угрозу паводковых явлений для 70 населенных пунктов и приведет к частичному снижению водной зависимости от соседних стран.

Также Президентом поставлена задача совместно со стратегическими инвесторами ввести в строй не менее 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики в различных регионах страны. Работа по данному направлению рассчитана до 2025 года, уже сегодня запущено 715 МВт мощностей.

ВИЭ – это энергия, получаемая из возобновляемых ресурсов: солнечный свет, ветер, дождь, геотермальное тепло. Преимущества ВИЭ заключаются в их неистощаемости, позитивном влиянии на экологический и тепловой баланс природы, доступности применения, возможности использования земель для хозяйственных и энергетических целей.

На сегодняшний день в республике действуют 142 объекта ВИЭ суммарной мощностью 2 332 МВт.

Появление новых областей

Важным историческим следствием мартовского Послания для Казахстана стало частичное изменение административного устройства страны.

Так, по поручению Президента Правительством приняты меры по образованию Абайской области с административным центром в городе Семее, Улытауской области с центром в городе Жезказгане, а также разделению Алматинской области на Жетысускую с центром в городе Талдыкоргане и Алматинскую с центром в городе Конаеве, в который с учетом мнения населения был переименован Капшагай.

По мнению экспертов, реализация озвученных решений значительно повысит качество госуправления и планирования на местах, придаст импульс экономическому и социальному развитию новых областей и административных центров, включая запуск инвестиционных проектов, создание рабочих мест и улучшение инфраструктуры.

Появление нового консультативно-совещательного органа – Ұлттық құрылтай

Президент принял решение возродить Ұлттық құрылтай (Национальный курултай) в продолжение работы Национального совета общественного доверия, чтобы закрепить такую форму взаимодействия общества и государства, как диалог обо всех волнующих граждан вопросах.

Первое заседание Национального курултая, в состав которого вошли представители каждого региона из числа известных общественных и государственных деятелей, депутаты, лидеры мнений, социологи, политологи и др., состоялось спустя несколько дней после подписания указа о его создании. На нем обсуждались вопросы реализации новых реформ в стране, важности сохранения общенациональных ценностей и повышения благосостояния граждан.

По словам Президента, основная задача Национального курултая – уделять особое внимание рациональным, свежим идеям и предложениям, объединяющим нацию. В его работе предусмотрен принцип ротации участников, что позволит поэтапно привлекать новые лица. Также была создана специальная онлайн-платформа, на которую все казахстанцы могут направлять свои предложения для рассмотрения.