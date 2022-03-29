Как на традиционные каналы поставок товаров в РК повлияла геополитическая ситуация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как геополитическая ситуация повлияла на традиционные каналы поставок товаров, сообщил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущая ситуация вносит свои коррективы в традиционные каналы поставок, условия. Мы видим определенные изменения, которые сказываются как на конечной стоимости товара, на объемах, возможностях и территории поставок, в соседних странах не хватает традиционных компонентов, химических веществ, оборудований, поэтому предприниматели говорят о том, что меняются маршруты: теперь приходится закупать определенные традиционные товары широкого потребления в странах Запада или в других странах, если они раньше покупали их в России. Меняется логистика, условия. Такие изменения налицо», - прокомментировал Куаныш Еликбаев.

Ранее сообщалось о том, как решается проблема с выдачей серой сертификации.

Также в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК сообщили о том, что несколько сертификатов на игрушки китайского производства были отменены в Казахстане.