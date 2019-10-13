Как на стенах кокшетауского подъезда оживают сказки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Молодая кокшетауская художница создает на стенах своего подъезда настоящую сказку. О том, что толкнуло девушку взять в руки кисть и как приходится спасать свои творения, Анна Гавленко рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

Этот кокшетауский дом по адресу: проспект Абылай хана, 15, давно стал своеобразной достопримечательностью. Только представьте: кругом серые невзрачные высотки, пожухшая трава и кирпичные стены. И вдруг среди этой безликости замечаешь на двери одного из подъездов огромную синюю бабочку, которая, кажется, сейчас вспорхнет с двери и сядет на ближайший куст осенних цветов. Так начинается знакомство с работами 36-летней Анны Гевленко, превратившей свой подъезд в настоящую сказку с летними маками и одуванчиками, ожившими бабочками, кошками и совами, качающимися на качелях девочками и феями.





«Мне всегда нравилось рисовать. Наверное, любовь к этому мне привили родители, которые, несмотря на отсутствие специального образования, рисовали очень хорошо. Помню, еще в школе папа учил меня рисовать. Все стенгазеты были мои… Потом, когда пришло время учиться, поступила на худграф КГУ им. Ш. Уалиханова, отучилась там, но по специальности никогда не работала», - рассказала Казинформу Анна.





Но в душе творить ей хотелось всегда. Поэтому, выйдя в декретный отпуск еще с первым малышом, начала думать, как сделать мир вокруг прекраснее. Правда, времени катастрофически не хватало.

«Когда старшую дочь отправила в садик, времени свободного стало больше. Началось все с цветника. Пошла в КСК и сказала, что хочу посадить цветы. А там мне предложили стать старшей по подъезду. Тогда я начала наводить порядок в нем», - продолжила свой рассказ художница.





Почтовые ящики на тот момент были в весьма неприглядном состоянии. Это сейчас они приятного фиолетового цвета и по ним даже снуют ящерки.

«Добыли с соседом дополнительные ящики, покрасили, повесили. КСК выделил фиолетовую краску, но ничего фиолетового в подъезде не было - и так родилась идея фиолетовых полос, кошек и птиц, чтобы была композиция. Потом пошли одуванчики, девочки, качающиеся на качелях… Что-то рисовала сама, где-то использовала трафарет, который вырезала сама из бумаги и газет», - делится Анна.





Такую же красоту можно лицезреть и на даче у девушки.

«Я никогда не занималась этим раньше. Как оказалось, это очень дорого. Стала брать акриловые краски, а они недешевые. Потом уже через Интернет нашла девушек, которые занимаются росписью стен в России, спросила расценки, какой краской пользуются и т.д. Люди фотографируют наши стены и выкладывают в Инстаграм. Ко мне стали обращаться с просьбой разрисовать их подъезд. Но для всех расценки оказались дорогими, хотя я брала по минимуму», - добавила собеседница.





Были и интересные заказы. Как-то позвонил парень, семья которого увидела работы Анны в Интернете. Попросил нарисовать в квартире на стене цветы карандашом. Как оказалось, позже они сами оформили этот рисунок жидкими обоями. Получилось очень необычно и красиво.

«Почему я взяла эти сюжеты? У соседки, с которой мы дружим, тоже дочки. Как-то мы сидели и выбирали картинки из Интернета, какие бы хотели увидеть на своих стенах. И решили нарисовать двух девочек на качелях – мою Дашу и соседскую Софию, - продолжила Анна. - Вообще эта работа мне по душе. Я даже подумываю заняться оформлением по городу детских комнат. Сейчас многие просят разрисовать стены, но всё упирается во время, так как на руках маленький ребенок, но мы подрастём и обязательно займёмся этим».





Однако даже такую созданную красоту беречь, как оказалось, наши люди не могут. Постоянно пачкают ботинками стены, размазывают краску… А художнице приходится поправлять свои работы вновь и вновь.

«Есть такая хорошая пословица «Не делай добра – не получишь зла». Почему я стала рисовать в подъезде? Когда я взялась наводить порядок, очень надеялась наш народ приучить к чистоте и красоте. Думала, что если будет красиво и чисто, то и желание пачкать стены и мусорить пропадет. Как оказалось, психологию людей сложно изменить. Но я, постоянно подкрашивая смазанные картинки, все-таки продолжаю верить, что это когда-нибудь произойдет», - добавила напоследок художница.















