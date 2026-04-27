Как на самом деле работают ветврачи: один день в клинике

В ветклинике рабочий день идет без пауз и почти без передышки. Пока в одном кабинете осматривают кота, в другом ждет собака, а следом на прием приносят декоративную крысу.

Здесь все происходит одновременно: звонки, вопросы хозяев, назначения, уколы, тревога, надежда. И именно в такой, по-настоящему насыщенный день довелось понаблюдать за работой ветеринарного врача клиники VetLab Татьяны Сергеевны Виниченко.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Девушка с более чем десятилетним стажем признается: в профессию пришла почти случайно.

— У родителей не было возможности учить меня платно. Получила грант по этой специальности. С первого курса быстро втянулась, очень понравилось. И на последнем семестре я поняла, что больше ничем заниматься не буду, кроме ветеринарии, — говорит она.

Во время беседы на прием привели питомца Джули — собака плохо себя чувствовала и была очень слабой. Но на камеру, она все же попозировала.

Первого хвостатого пациента Татьяна Виниченко помнит до сих пор. Тогда, еще студенткой, вместе с одногруппницами ее ночью подняли на сложные роды у собаки.

— Это было, наверное, на третьем курсе. Мы с девчонками принимали роды у шарпея. Родилось четыре щенка. Роды были непростые, поэтому нас ночью выдернули, и мы поехали, — вспоминает врач.

Но, как признаются сами ветеринары, в памяти куда сильнее остаются не первые успехи, а потери.

— Самое сложное — это терять пациентов, которых, к сожалению, ты не можешь вылечить. Как бы это ни звучало, у каждого врача есть свое кладбище, и он об этом помнит, — говорит Татьяна Виниченко.

Значимая часть работы — это не только лечение животных, но и разговор с их владельцами. По словам врача, часто приходится снова и снова объяснять базовые вещи: зачем нужны вакцинация, обработка от паразитов, полноценное лечение и правильное питание.

Есть владельцы, которые прекращают лечение, как только питомцу становится немного лучше.

— Два-три укола сделали, ушли домой, несколько дней посидели, потом приходят и говорят: «Нам ничего не помогает». А почему? Потому что лечение прерывали. Мы не воспитываем людей, а стараемся объяснять и помогать — и животным, и владельцам лучше понимать друг друга, — отмечает она.

Работать с людьми, признается врач, порой даже сложнее, чем с животными.

— Нам легче с животными работать, чем с людьми. Хотя животные кусаются, царапаются, с ними все равно проще. Люди бывают разные: и грубость бывает, и агрессия, и обвинения. Но, к счастью, это все же единичные случаи, — говорит собеседница.

При этом Татьяна Сергеевна подчеркивает: в городе много неравнодушных людей, которые помогают животным, лечат, участвуют в пристройстве. К слову контакты врача нам подсказала, одна из таких активисток — зооволонтер Рудного Валентина Каралаш.

Ветеринария — это профессия, в которой без внутренней опоры долго не продержаться. От выгорания спасает умение вовремя выключаться из работы.

— Отпуск — это святое. Но я не только в отпуске отключаюсь, я после рабочей смены тоже отключаюсь. У меня есть семья и работа, и это разные вещи. На работе я отдаюсь полностью, в семье — тоже, — говорит она.

Такой подход пришел не сразу. Раньше, вспоминает ветеринар, телефон был постоянно включен, и звонки могли поступать даже среди ночи — в том числе по совсем не срочным поводам. Но были и случаи, когда срочный выезд действительно спасал животному жизнь. Сейчас она говорит об этом уже спокойно: чтобы долго оставаться в профессии, нужно уметь держать границы.

И все же несмотря на усталость, трудности и потери, в этой работе остается то, ради чего врачи продолжают приходить на смену снова и снова.

— Мы любим побеждать. Когда приходит очень тяжелое животное, а потом ты видишь положительную динамику, понимаешь, что мучился не зря. Когда они выздоравливают, когда потом приходят благодарные клиенты — это и есть главное, — говорит Татьяна Виниченко.

Одна из частых тем, с которыми сталкиваются ветеринары, — ошибки в содержании животных. И речь не только о запущенных болезнях, но и о повседневных вещах: неправильном рационе, отсутствии профилактики, попытках кормить питомцев «со стола».

По словам врача, у животных тоже есть свои особенности и ограничения, а однообразное, но правильное питание нередко гораздо полезнее, чем постоянные эксперименты.

— Если люди будут соблюдать золотые правила — вакцинация, обработка от глистов, защита от клещей и более-менее правильное кормление, — будет счастье. Потому что профилактика — это основа. Тогда и затрат на лечение будет меньше, и шансов на тяжелые последствия тоже, — объясняет она.

Сейчас, по наблюдениям специалистов, владельцы стали более осознанно относиться к вакцинации. По словам собеседницы, спрос на вакцины вырос в разы по сравнению с прежними годами, и это во многом связано с тем, что многие уже столкнулись с тяжелыми инфекциями и потерями животных.

При этом часть заболеваний представляет опасность не только для питомцев, но и для людей. Среди них — бешенство, паразитарные инфекции, токсоплазмоз. Поэтому, подчеркивает врач, профилактика нужна не «для галочки», а ради безопасности всей семьи.

Отдельная и очень болезненная тема — жестокое обращение с животными. И к сожалению, именно ветврачам и волонтерам, приходится спасать питомцев после таких серьезных ситуаций.

— Зимой в клинику волонтеры привезли тяжело измученную кошечку. У нее были серьезные травмы, в том числе частичный перелом позвоночника. Собирали буквально по кусочкам. Сейчас она жива, восстанавливается и находится под присмотром, — рассказывает врач.

Не меньше врача ранят и другие ситуации — когда владельцы приносят животное не лечить, а усыплять, просто потому, что не хотят тратить деньги.

— Как мы можем усыпить здоровое животное, которое можно вылечить? Мы не для того учились много лет, чтобы просто убивать, — говорит она.

Несмотря на это, в клинике стараются идти навстречу тем, кто действительно пытается спасти питомца. Особенно если речь идет о волонтерах, которые помогают бездомным животным. Им могут дать консультацию, предложить рассрочку, сделать скидку.

Если говорить о направлении в целом — за последние годы многое изменилось. Профессия, по словам Татьяны Виниченко, стала интереснее: появились новые препараты, больше обучения, больше возможностей для диагностики и лечения. Врачи стали чаще ездить на курсы, выставки, повышать квалификацию, выбирать оборудование. Но проблема кадров все равно сохраняется.

— Хороших ветеринарных врачей очень сложно найти. Чтобы собрать сильную команду, нужно взять человека с нуля и вырастить, — считает она.

Сегодня в клинике стараются не требовать от одного специалиста умения «знать все». У каждого врача со временем появляется свое направление: кто-то лучше работает с лабораторией, кто-то — с УЗИ, кто-то — с хирургией, стоматологией или мелкими декоративными животными. По словам собеседницы, это единственный путь к качественной помощи.

Пока в коридоре снова открывается дверь и в клинику заносят очередного хвостатого пациента, становится понятно: у ветеринарного врача почти не бывает спокойных смен. Но именно в этой ежедневной, утомительной, шумной и очень живой работе и рождается то, что хозяева потом называют простым словом — спасли.

