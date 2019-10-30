Как на самом деле проходит отбор в Президентский молодежный кадровый резерв – мнения участников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможность занять высшие управленческие государственные должности в стране, высшие руководящие должности в национальных холдингах и национальных компаниях. Такая перспектива не оставила равнодушными тысячи молодых казахстанцев в стране и за рубежом. Все они приняли участие в отборе в «Президентский молодежный кадровый резерв». В резерв войдут 300 наиболее талантливых и подготовленных из них, передает МИА «Казинформ».

В настоящее время по итогам верификации тестирования 549 участников проходят очередной этап отбора – «Оценка потенциала», который состоит из трех этапов: презентации проекта, написание эссе и оценки компетенций.

На этом этапе каждое эссе и проектная работа кандидатов оценивались одновременно тремя экспертами в онлайн режиме.

Для оценки компетенций кандидатов привлечены сертифицированные оценщики и профессиональные супервизоры. Они выявляют у кандидатов компетенции через поведенческие индикаторы, используя инструменты индивидуального и группового ассесмента.

Кандидаты, прошедшие в этап «Оценка потенциала», поделились своими впечатлениями об отборе.

Бекжан, предприниматель: «Изначально я очень удивился, узнав, что зарегистрировались 13 тысяч человек (на портале Pkrezerv.kz – прим.), так как я ожидал, что количество заинтересованных составит не более полторы или двух тысяч человек. Можно сказать, что данный проект завоевал интерес многих молодых людей. Я думаю, что быть в составе пятисот человек, прошедших в следующий этап - для нас уже достижение... Процесс отбора в резерв организован очень хорошо, никаких препятствий не было. Вначале были разговоры, что вопросы (тестирования – прим.) сложные. Однако, я считаю, что претенденты должны уметь решать такие задачи. Если честно, мы очень удивлены. Говоря иными словами, думали что все пройдет «банально». Увидев задания сегодня, я почувствовал, будто устраиваюсь в крупную зарубежную компанию. Это было сильно».

Специалист IT-сферы Азамат утверждает, что не будет расстраиваться, если не пройдет отбор до конца. «Я участвовал в таком проекте и рад, что попал в число 550-ти (по итогам верификации тестирования 549 участников успешно прошли в следующий этап отбора «Оценка потенциала» - прим.) лучших на этом этапе», - утверждает он.

Алексей, теплоэнергетик: «Это суперпрозрачная система. Я понимал, что и когда действует, что от меня требуется. Она (система – прим.) видно не за один день разработана, а сделана продуманно. Все последовательно, четкая прозрачная система (отбора – прим). Ты видишь свое место, ты видишь какие перспективы тебе это может сулить. Это я думаю именно для молодых умов, такой шанс отличиться и зарекомендовать себя…».

Госслужащая Айнара отмечает удобство дистанционного тестирования в течение 24 часов. По ее словам, организаторами была предоставлена полная информация по отбору в СМИ и социальных сетях.

Даниэль, из сферы туризма: «Организация (отбора - прим.) мне очень понравилась, потому что с каждым этапом я получал себе новый вызов, такой challenge для себя: сделать презентацию и уложиться в 5 минут в 5 слайдов, сдать эссе за определенный промежуток (времени - прим.). Сегодняшний ассесмент, каждый раз он подстегивает. Хотел бы отметить именно организацию, то, что вся информация доступная…».

Элина, госслужащая: «Как только пошло объявление о кадровом резерве сразу захотелось поучаствовать. Но почему-то вокруг отнеслись скептически, мол, сними розовые очки, зачем тебе это нужно и вообще там наверное все уже решено. Я сказала попробовать стоит. Во-первых, объявил Президент. Во-вторых, это новый формат, попробовать стоит. Я всегда люблю что-то новое, интересное. И, в-третьих, это реальный шанс. Вообще сам проект уникальный. Я думаю это отметят все участники... Есть этапы и онлайн и офлайн. Это комплексный подход к каждому кандидату. Это очень классная, слаженная команда организаторов и это чувствуется. Все качественно сделано. При обращении в техподдержку буквально моментально отвечают. Стараются не просто решить твою проблему, поддержать...».

Гульзира, сотрудник профсоюзной организации: «В первую очередь меня удивила техническая оснащенность сайта... Были предусмотрены все моменты и вещи. С какими-либо техническими сложностями конкретно я не столкнулась. Ассесмент – это такая достаточно современная процедура оценивания компетенций, которая полностью позволяет со всех сторон определить компетенции кандидата... Сегодняшний ассесмент очень хорошо организован в плане тайм-менеджмента. Мы знаем свое расписание, мы знаем полностью логистику: откуда и куда нам идти. Мы знаем к какому стриму мы принадлежим. Это распределение по цветам, аудиториям, по количеству людей... Я очень горжусь, наверное, что наш (прим. – казахстанский) госорган может в сжатые сроки организовать такой масштабный проект. На сегодняшний день я уже достигла больших результатов, я уже вхожу в эти 549 человек (по итогам верификации тестирования 549 участников успешно прошли в следующий этап отбора – «Оценка потенциала» - прим.). Я настроена дойти до конца и готова показать весь свой потенциал. Ежедневно меня подбадривают различные информационные поводы, которые выходят в информационных агентствах. Когда этому придали такое большое значение, сейчас меня это больше мотивирует на достижение моих целей».