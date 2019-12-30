Как на Новый год выбрать «правильные» салюты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трудно представить новогоднюю ночь без праздничного салюта и петард. Директор Оперативного центра по ЧС Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ МЗ РК) Альберт Аскаров рассказал, как запустить красочный и безопасный фейерверк, и не испортить себе праздник. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

«С наступлением новогодних праздников резко возрастает продажа различных пиротехнических изделий, которые, к сожалению, при использовании иногда приводят к травматизму среди населения и омрачает праздничное настроение», - отметил Альберт Аскаров .

По мнению специалиста, в основном травматизму человек может быть подвержен в случаях приобретения и применения несертифицированных пиротехнических изделий или несоблюдения правил техники безопасности при применении.

В целях предотвращения травматизма и вреда здоровью директор центра по ЧС советует казахстанцам соблюдать основные правила техники безопасности при приобретении, хранении и использовании пиротехнических изделий.

Пиротехнические изделия необходимо покупать только в местах официальной продажи. Не следует покупать их в нерегламентированных для этих целей местах (рынки, киоски, машины и иные торговые точки) или у «знакомых», поскольку там чаще всего продаются несертифицированные или нелегальные изделия, которое могут представлять серьезную опасность при применении.

Как подчеркнул Альберт Аскаров, все пиротехнические изделия (петарды, фейерверки, салюты, хлопушки и др.) подлежат обязательной сертификации и должны иметь инструкцию по их применению на государственном и/или русском языке, которая должны быть приложена к пиротехническому изделию или нанесена на само изделие. Также на них или в инструкции должны быть обязательно указаны наименование и местонахождение организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера).

«При покупке пиротехнических изделий необходимо обращать внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы, неразборчивый текст или текст только на иностранном языке. Желательно покупать пиротехнические изделия с товарным знаком, что гарантирует качество изделия», - проинформировал он.

При хранении и применении пиротехнических изделий Альберт Аскаров советует соблюдать следующие правила.

Пиротехнические изделия нужно хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещается хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов. Не рекомендуется носить их в карманах, а также длительно возить в автомобиле. Перед применением пиротехнических изделий необходимо обязательно прочитать инструкцию по применению.

Не рекомендуется применять пиротехнические изделия непосредственно с рук или других частей тела, категорически запрещается направлять их в сторону лица, других частей своего тела и на других людей.

Необходимо перед поджигом фитиля убедиться, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия — ни до использования, ни после!

При обращении с пиротехническими изделиями запрещается использовать пиротехнические изделия детям без присутствия взрослых. Альберт Аскаров Альберт Аскаров Механически воздействовать на пиротехническое изделие ( наступать, ударять, бросать и т.д.), бросать пиротехнические изделия в огонь.

Применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки). Держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек), использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.

находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние.

Наклоняться над пиротехническим изделием во время поджига фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия.

в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз, подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.

«Знание и соблюдение вышеуказанных простых правил позволит населению не нанести вред своему здоровью и здоровью окружающих вас людей, а также избежать пожаров при покупке, хранении и применении пиротехнических изделий», - заключил А.Аскаров.