Как МВД намерено решать проблемы с пробками в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов рассказал в Службе центральных коммуникаций о возможности введения реверсивного движения в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как подчеркнул Максат Байболов, этот вопрос был озвучен начальником Департамента полиции Нур-Султана на совещании по регулированию дорожного движения в акимате.

«С началом учебного года на дорогах образовались большие пробки. Если взять проспект Кабанбай батыра, в одном конце - большой поселок Косшы с численностью в 30 тысяч человек. И этот поток утром движется в Нур-Султан, а вечером обратно. Естественно, возникает затор, неудобства. Чтобы этот вопрос отрегулировать, мы рассматриваем возможность ввести реверсивное движение, но окончательного решения нет»,- сообщил Председатель Комитета административной полиции МВД.

По словам спикера, для внедрения этого движения необходимо проанализировать время заторов.

«Во время заторов необходимо закрыть одно из направлений движения и тем самым разгрузить дороги. Это решение еще нескоро будет принято. Примерно в течение месяца», - пояснил М. Байболов.

Реверсивное движение – это движение по определенным полосам, которое в зависимости от времени меняется с одного направления на другое.