Как можно узнать о состоянии своих пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Получение выписки – это самая популярная услуга у вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда. В общей сложности за 2019 год данной услугой воспользовались более 14 млн раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-центр ЕНПФ.

Как известно, вкладчики ЕНПФ вправе получать выписку со своего индивидуального пенсионного счета на любую запрашиваемую дату с даты открытия ИПС на безвозмездной основе. Это законодательно закреплённое право. Сегодня узнать о состоянии своих накоплений можно несколькими способами:

- при личном обращении непосредственно в ЕНПФ;

- электронными способами: посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ; посредством Личного кабинета ЕНПФ (на сайте или в мобильном приложении) с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или логина и пароля; посредством Личного кабинета на портале электронного правительства с использованием ЭЦП или с применением одноразового SMS-пароля, который будет приходить на номер мобильного телефона вкладчика, зарегистрированный в базе мобильных граждан;

- посредством услуг почтовой связи.

Самый оперативный способ – это получение информации через личный кабинет ЕНПФ или портал электронного правительства. Также можно воспользоваться обновлённым мобильным приложением для смартфонов и планшетов. На данный момент это самый популярный способ получения информации для вкладчиков. В общей сложности 5,6 млн человек получили информацию о состоянии своих пенсионных накоплений через Личный кабинет. За год количество лиц, выбравших указанный способ, увеличилось почти на 500 тыс. человек. Ещё одну онлайн-платформу оповещения - электронную почту - выбрали 860 тыс. вкладчиков, сообщили в фонде.

Личное обращение в филиалы ЕНПФ стоит на втором месте по популярности. Этот способ информирования выбрали порядка двух млн человек.

Постепенно снижается количество граждан, получающих информацию от ЕНПФ с помощью почтовой службы. Периодичность такого информирования – раз в год, и на сегодня этот способ выбрали 1,3 млн вкладчиков, что на 11,5% ниже по сравнению с предыдущим годом. Напоминаем, что в случае смены адреса, указанного в целях информирования, необходимо уведомлять об этом фонд. Если этого не сделать, то ЕНПФ имеет право в дальнейшем не отправлять информацию о состоянии пенсионных накоплений.

«Обращаем Ваше внимание на то, что для выбора способа получения информации вкладчик должен обратиться в офис ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность, либо при наличии ЭЦП выбрать или изменить способ информирования через Личный кабинет на сайте enpf.kz», - отметили в ЕНПФ.