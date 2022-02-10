Как можно увеличить доходы страны, рассказал сенатор Даурен Адильбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Даурен Адильбеков направил депутатский запрос на имя Премьер-Министра страны. В нём он озвучил предложения о том, как можно увеличить доходы бюджета страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из способов увеличения поступлений в бюджет может стать повышение налоговых ставок для компаний, занимающихся добычей нефти, газа и других полезных ископаемых. Сейчас их налоговая нагрузка не превышает 8-9%. А это практически равно нагрузке предпринимателей, работающих в несырьевом секторе. Тогда как в других странах за невосполняемые природные запасы налогообложение недропользователей может достигать 25%. Да и экономическая ситуация в горно-металлургическом секторе сейчас вернулась к докризисному уровню», - сказал Даурен Адильбеков на пленарном заседании Сената.

По данным Лондонской биржи цветных металлов, за прошедший год цены на золото выросли на 40,6%, на серебро – на 71%, на железную руду - на 110%, а медь подорожала на треть. Значит, вместе с ней растут и доходы таких компаний.

«Считаем, что увеличение налоговой нагрузки на недропользователей горнорудного сектора должно осуществляться путём увеличения ставок НДПИ на биржевые твёрдые полезные ископаемые/основные экспортные позиции примерно в 1,5 - 2 раза. Данная мера позволит увеличить дополнительные поступления по НДПИ примерно более чем на 200 млрд. тенге. Кроме того, следует учесть, что горно-металлургический комплекс является высоко-маржинальным. Только за 2017-2018 гг. по данным опубликованным финансовой отчётностям данным сектором выплачено дивидендов за рубеж на общую сумму около 3 трлн тенге», - отметил сенатор.

К слову, депутат предлагает изменить и систему взимания налогов с таких дивидендов, которые выплачиваются – иностранцам. Сейчас Казахстан не обязывает нерезидентов платить налоги с части их дивидендов, полученных за счёт добычи полезных ископаемых в нашей стране. Хотя, по словам сенатора, большинство развивающихся стран не освобождают выплачиваемые нерезидентам дивиденды от налогообложения.

«В связи с тем, что положениями всех ратифицированных Республикой Казахстан Конвенций предусмотрено преимущественное право на налогообложение за Республикой Казахстан при выплате доходов в виде дивидендов нерезидентам, считаем целесообразным исключить льготы по освобождению от налогообложения дивидендов, выплачиваемых нерезидентам Республики Казахстан», - предложил Д. Абильбеков.

Увеличить доходы бюджета, по мнению депутата, должно и исключение льгот по освобождению от контроля сделок, совершенных на товарных биржах Республики Казахстан.

Фото: dev.holanews.kz