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Как можно трудоустроиться по программе «Еңбек»

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Апреля 2021, 13:23
Как можно трудоустроиться по программе «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О трудоустройстве по программе «Еңбек» рассказал директор КГУ «Центр занятости населения акимата города Нур-Султана» Азамат Байтасов на онлайн-брифинге в акимате столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центр занятости столицы реализует две госпрограммы – это «Еңбек», а также «Дорожная карта занятости». В рамках программы «Еңбек» Центр занятости выдает направления на профессиональное обучение, предоставляет государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей, выдает направления на проекты «Бастау-бизнес», направляет на молодежную практику, общественные работы, социальные рабочие места, также организует проект «Первое рабочее место», – сказал А. Байтасов.

Директор центра разъяснил, что краткосрочное профессиональное обучение направлено на ускоренное приобретение участниками программы новых профессиональных навыков. Курсы бесплатные, по востребованным на рынке труда профессиям и по заявкам работодателей. Срок обучения от одного до трех месяцев. В период обучения выплачивается стипендия в размере 21 700 тенге ежемесячно, также выдается компенсация на прохождение медкомиссии в размере 2 МРП.

Также А. Байтасов сообщил, что размер гранта на реализацию новых идей составляет 200 МРП. Для получения гранта необходимо пройти краткосрочное профессиональное обучение по программе «Еңбек» или обучение по проекту «Бастау-бизнес» через НПП «Атамекен», по направлению Центра занятости.

Молодежная практика предназначена для выпускников среднеспециальных и высших учебных заведений, не имеющих опыта работы по специальности, со дня завершения учебы которыми прошло не более трех лет и в возрасте до 29 лет. Выплачивается оклад в размере 94 тысячи тенге, после вычетов 80 тысяч тенге. Выпускники направляются в организации, подавшие заявки в Центр занятости до 1 ноября, срок практики 6 месяцев. Общественные работы – временные работы, организованные Центром занятости, не требующие профессиональной подготовки, срок не более 12 месяцев. Заработная плата составляет 2 МЗРП, или 85 тысяч тенге. Направляются безработные граждане.

«Первое рабочее место» – дополнительная мера, с целью предоставления молодежи необходимых трудовых навыков и адаптации на трудовом месте. Срок реализации 24 месяца, зарплата составляет 20 МРП от местного исполнительного органа, работодатель может доплачивать от себя. Ведется прием заявок от работодателей. Социальные рабочие места – временная работа в целях поддержки работодателей, которые принимают на работу по направлению Центра занятости. Центр субсидирует 35 процентов зарплаты работника. Заявки от работодателей принимаются до 1 ноября.


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