Как можно стать добровольцем на испытание вакцины от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК (НИИПББ) ведет набор добровольцев, которые примут участие в исследовании вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу института.

«Исследование будет проводиться на клинической базе Национального научного центра фтизиопульмонологии. Возраст добровольцев, которые могут принять участие в испытании вакцины – от 18 до 50 лет, все участники должны обладать отменным здоровьем», - отмечено в сообщении.

К добровольцам предъявляются следующие требования: отсутствие диагноза COVID-19 в анамнезе. Помимо этого, в последние 14 дней с начала исследования, добровольцы не должны быть в тесном контакте с людьми, у которых коронавирус подтвержден лабораторно или есть подозрение на инфицирование. Также по правилам проведения исследования, участники не должны иметь хронических инфекций и каких-либо аллергических реакций. К испытаниям не допустят людей с алкоголической и наркотической зависимостью, психическими расстройствами, серьезными эндокринными и почечными нарушениями. Добровольцы не должны состоять на диспансерном учете с хроническими заболеваниями сердца и системы кровообращения. Беременные и кормящие также не смогут стать участниками исследования.

«Все, кого допустят до вакцинации, должны подписать добровольное информированное согласие, ежедневно вести дневник самонаблюдения и вовремя посещать врача в течение нескольких недель. Каждому участнику исследования предоставят страховку. Более подробно ознакомиться со списком показаний и противопоказаний можно будет после подачи заявки», - поясняют в институте.

Предварительную анкету можно заполнить здесь. Она предназначена для отбора добровольцев, готовых принять участие в клинических исследованиях вакцины QazCovid-in® против коронавирусной инфекции.

Вся информация, собранная при помощи этой анкеты, является конфиденциальной, защищается законодательством Республики Казахстан о защите персональных данных, не подлежит разглашению без вашего согласия, и может быть использована только для целей проведения клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-in®.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса в перечень кандидатных вакцин, допущенных к клиническим испытаниям. Отечественная вакцина сейчас находится на 1/2 фазе клинических испытаний.