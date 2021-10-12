Как можно с «синим» статусом  посетить столичные заведения в выходные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как жители с «синим» статусом могут посетить столичные заведения в выходные дни? Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу «синего» статуса… Программа еще не интегрирована. При наличии справки от участкового врача, при предъявлении данной справки администрации того или иного объекта, куда хочет попасть человек с «синим» статусом, он имеет полное право посетить заведение в выходные дни. На сегодняшний день проводится работа по интеграции, чтобы при наличии медицинского отвода, отражался не «синий» статус, а «зеленый» статус. Эта работа сейчас проводится», - отметила Сархат Бейсенова.

Отметим, более 68 % астанчан из подлежащего контингента привились от коронавируса.