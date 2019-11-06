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Как можно проверить и оплатить административные штрафы

6 Ноября 2019 20:42
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Как можно проверить и оплатить административные штрафы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как можно проверить и оплатить административные штрафы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

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«Проверить и оплатить свои штрафы можно следующими способами: в режиме онлайн при помощи портала электронного правительства «egov.kz», на сайте qamqor.gov.kz (с возможностью просмотра нарушения с фотографией), в расчетно-кассовых отделениях банков второго уровня, а также онлайн-оплата через интернет-сайты в мобильных приложениях Kaspi.KZ, egov.kz, HandyPay, MyPay, Homebank.kz и т.д. Также, квитанцию можете отправить на WhatsApp по номеру 8-776-197-23-48», - говорится в сообщении.

При оплате штрафов вышеуказанными способами отметка об уплате штрафа в автоматическом режиме поступает в базу данных, и гражданам нет необходимости предоставлять квитанцию в органы внутренних дел.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 8-7172-95-44-98 или по адресу: г. Нур-Султан, ул. 20-40 дом 4/1 (здание рядом со СпецЦОНом).

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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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