Как можно проверить и оплатить административные штрафы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как можно проверить и оплатить административные штрафы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
«Проверить и оплатить свои штрафы можно следующими способами: в режиме онлайн при помощи портала электронного правительства «egov.kz», на сайте qamqor.gov.kz (с возможностью просмотра нарушения с фотографией), в расчетно-кассовых отделениях банков второго уровня, а также онлайн-оплата через интернет-сайты в мобильных приложениях Kaspi.KZ, egov.kz, HandyPay, MyPay, Homebank.kz и т.д. Также, квитанцию можете отправить на WhatsApp по номеру 8-776-197-23-48», - говорится в сообщении.
При оплате штрафов вышеуказанными способами отметка об уплате штрафа в автоматическом режиме поступает в базу данных, и гражданам нет необходимости предоставлять квитанцию в органы внутренних дел.
По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 8-7172-95-44-98 или по адресу: г. Нур-Султан, ул. 20-40 дом 4/1 (здание рядом со СпецЦОНом).
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 ноября
- Когда достроят проблемные ЖК «Территория комфорта-1» и «Алтын шар» в столице
- Туман и гололед сохранятся в ряде регионов Казахстана 7 ноября
- Реконструкция жилого комплекса «Орбита» начнется в мае - акимат Нур-Султана
- В каких регионах страны чаще фиксируются факты браконьерства – МВД РК
- Завершить строительство проблемных объектов за 3-4 года пообещали в столичном акимате
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана