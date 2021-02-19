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Как можно использовать пенсионные средства на лечение, сообщили в Минздраве

Автор:  
Серик Сабеков
19 Февраля 2021, 16:46
Как можно использовать пенсионные средства на лечение, сообщили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минздраве РК рассказали, как можно использовать пенсионные средства на лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК было отмечено, что правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение утверждены 15 февраля 2021 года и зарегистрированы в Министерстве юстиции 17 февраля 2021 года. Использование единовременных пенсионных выплат на лечение позволит гражданам РК получить дополнительные медицинские услуги.

За счет пенсионных накоплений граждане могут получить такие дорогостоящие услуги, как лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация), реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии, радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож), протонная терапия, офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения). Вместе с тем, данный перечень может меняться с учетом потребности населения.

Для получения лечения гражданин должен выяснить достаточную сумму. Также средства можно использовать на лечение супруга (супруги) и близких родственников.

«Если порог достаточности единовременных пенсионных выплат позволяет использовать их на лечение, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту своего прикрепления и получить заключение врачебной комиссии о направлении на лечения за счет единовременных пенсионных выплат», - пояснила заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева.

По ее словам, врачебная комиссия в течение пяти дней должна принять решение о направлении заявителя на лечение за счет единовременных пенсионных выплат по медицинским показаниям либо об отказе, в случае отсутствия медпоказаний. В случае положительного заключения медкомиссии, заявителю необходимо выбрать медицинскую организацию, заключить договор, после с помощью ЭЦП, авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора, открыть свой личный кабинет, где заполнить необходимое заявление, указать сумму, цель и прикрепить сканированные копии заключения врачебной комиссии и договор с медорганизацией, подписать все ЭЦП.

Далее уполномоченный оператор передаст данные в ЕНПФ и Фонд, и в течение пяти дней перечисляет деньги на специальный счет заявителя.


Минздрав РК   Здравоохранение   ЕНПФ  
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