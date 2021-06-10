Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Как можно добраться из Актогая в Алаколь

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Июня 2021, 14:50
Как можно добраться из Актогая в Алаколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как можно добраться из Актогая в Алаколь? Об этом рассказал заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» по маркетингу и продажам Виктор Бошманн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы прорабатывали вопрос подвозки автобусным транспортом людей из Актогай до озера Алаколь, потому что есть транзитные поезда, которые не сворачивают на Алаколь, но идут из Алматы в сторону востока. Но здесь нам, даже при взаимодействии с «Kazakh Tourism», не удалось найти турагентство, готовое здесь запустить автобусные перевозки. Если найдется такое агентство, можно было бы также увеличить поток пассажиров на Алаколь. Как уже сказал, есть транзитные поезда, которые проезжают через станцию Актогай. Оттуда можно уже автобусами довозить до Алаколя», - пояснил Виктор Бошманн.

Он также отметил, что между Актогаем и Алаколем ходят пригородные поезда, которые могут забирать пассажиров, готовых пересесть в Актогай с одного поезда на другой.


Туризм   Транспорт   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора