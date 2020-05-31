Как можно добраться до курорта Алаколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как можно добраться до курорта на поезде, сообщили в пресс-службе АО «НК «ҚТЖ». Об этом передает МИА «Казинформ.

Согласно установленным правилам, курсирование пассажирских поездов в Казахстане начнётся в три этапа:

Первый этап - с 1 июня;

Второй этап - с 10 июня.

Открыты продажи железнодорожных билетов до озера Алаколь по следующим маршрутам:

Начиная со второго июня на беспересадочные вагоны «Алматы - Достык» в составах поездов №22/21 «Кызылорда - Семей» и №6941/6942 «Актогай-Достык», периодичностью через день.

Со второго июня на беспересадочные вагоны «Нур-Султан - Достык» в составах поездов №121/122 «Нур-Султан - Семей» и №6941/6942 «Актогай - Достык», периодичностью через день, а также с 12 июня на поезд №54/53 «Нур-Султан - Достык», периодичностью два раза в неделю.

Кроме того, учитывая высокий спрос на это направление и эпидемиологическую обстановку, в Казахстане могут дополнительно запустить следующие поезда:

1) №13/14 «Алматы - Достык», три раза в неделю;

2) №258/257 «Нур-Султан - Достык», два раза в неделю;

3) №453/454 «Алматы - Достык», три раза в неделю;

4) №457/6941//6942/458 «Семей - Шар - Достык», через день;

5) №459/6941//6942/460 «Оскемен - Шар - Достык», через день.

«АО «НК «КТЖ» готово предоставить дополнительные вагоны по направлению озера Алаколь, если спрос на этот маршрут будет расти», - добавили в пресс-службе.







