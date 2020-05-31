Как можно добраться до курорта Алаколь
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как можно добраться до курорта на поезде, сообщили в пресс-службе АО «НК «ҚТЖ». Об этом передает МИА «Казинформ.
Согласно установленным правилам, курсирование пассажирских поездов в Казахстане начнётся в три этапа:
Первый этап - с 1 июня;
Второй этап - с 10 июня.
Открыты продажи железнодорожных билетов до озера Алаколь по следующим маршрутам:
Начиная со второго июня на беспересадочные вагоны «Алматы - Достык» в составах поездов №22/21 «Кызылорда - Семей» и №6941/6942 «Актогай-Достык», периодичностью через день.
Со второго июня на беспересадочные вагоны «Нур-Султан - Достык» в составах поездов №121/122 «Нур-Султан - Семей» и №6941/6942 «Актогай - Достык», периодичностью через день, а также с 12 июня на поезд №54/53 «Нур-Султан - Достык», периодичностью два раза в неделю.
Кроме того, учитывая высокий спрос на это направление и эпидемиологическую обстановку, в Казахстане могут дополнительно запустить следующие поезда:
1) №13/14 «Алматы - Достык», три раза в неделю;
2) №258/257 «Нур-Султан - Достык», два раза в неделю;
3) №453/454 «Алматы - Достык», три раза в неделю;
4) №457/6941//6942/458 «Семей - Шар - Достык», через день;
5) №459/6941//6942/460 «Оскемен - Шар - Достык», через день.
«АО «НК «КТЖ» готово предоставить дополнительные вагоны по направлению озера Алаколь, если спрос на этот маршрут будет расти», - добавили в пресс-службе.
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