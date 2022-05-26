26 Мая 2022 14:48

Как может повлиять на рынок труда миграция в РК россиян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько повлиял приезд большого количества россиян на рынок труда Казахстана? На этот вопрос ответила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Сената журналисты задали вопрос главе Минтруда: «Сейчас очень много россиян переезжает в Казахстан. Как вы считаете, наш рынок труда не перегреется, есть такая опасность?»

На что министр заверила, что опасности перегрева нет.

«Вы знаете, мы уже в рамках ЕАЭС работам, никаких разрешений (на работу) не нужно», - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр добавила, что на сегодня между нашими странами никаких ограничений по перемещению или трудоустройству нет. Вместе с тем Тамара Дуйсенова отметила, что число приехавших в Казахстан россиян не такое уж и большое.

«Поэтому сейчас давление на рынок труда ожидается не от тех, кто к нам прибывает, а больше от нашей молодежи, которая достигает трудоспособного возраста», - пояснила Тамара Дуйсенова.

Министр добавила, что при трудоустройстве по программам занятости в приоритетном порядке будет идти отечественная молодежь.

Ранее сообщалось, что за последние три месяца сгенерировано более 10 тыс. индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для граждан России.

С 24 февраля по 2 апреля 2022 года в Казахстан, как сообщили в МВД РК в ответе на запрос МИА «Казинформ», въехали более 108 тыс. россиян, выехали – почти 100 тыс. В ведомстве напомнили, что граждане РФ могут находиться в Казахстане после пересечения госграницы до 90 дней без вида на жительства.



