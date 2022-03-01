+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как может повлиять блокирование доступа российских банков к SWIFT на Казахстан

1 Марта 2022 09:43
Поделиться:
Как может повлиять блокирование доступа российских банков к SWIFT на Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Блокирование доступа отдельных российских банков к SWIFT не несет прямой угрозы платежному рынку Казахстана. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере - Алихан Смаилов Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды – Премьер-Министр РК Как 1 марта пройдут торги на KASE

«По блокированию доступа отдельных российских банков к SWIFT, отмечаем, что это не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несет прямой угрозы платежному рынку страны», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка пояснил, что все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме.

«Для обеспечения трансграничных операций с клиентами российских банков, отключенных от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов», - добавил Галымжан Пирматов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Банки   #Экономика   #Россия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере - Алихан Смаилов
Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды – Премьер-Министр РК
Как 1 марта пройдут торги на KASE
Популярное
1 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
2 Переговоры России и Украины завершились
3 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
4 Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
5 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
6 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Читайте также
Как 1 марта пройдут торги на KASE
Нацбанк РК готов и далее проводить валютные интервенции в случае усиления рисков
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Переговоры России и Украины завершились
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив