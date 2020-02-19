Как может измениться законодательство об охранной деятельности - депутат Арман Кожахметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Арман Кожахметов озвучил предлагаемые изменения в законодательство РК об охранной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 июля 2019 года в Казахстане зарегистрировано 5129 субъектов охранной деятельности, в которых работают более 97 тысяч охранников. Кроме того, имеются 1145 субъектов, занимающихся монтажом и обслуживанием технических средств охраны. Вместе с тем, анализ организаций частной охранной деятельности свидетельствует о возможности повышения качества охранных услуг, дальнейшего развития этого вида предпринимательства. В связи с этим предлагается внести некоторые изменения и дополнения в законодательство, которые позволяют усовершенствовать охранную деятельность», - сказал Арман Кожахметов на межведомственной комиссии в Министерстве юстиции.

В частности, по его словам, законопроектом предусматривается необходимость разделения выдаваемых лицензий на осуществление охранной деятельности по подвидам, с учетом организационных, материальных, кадровых и других возможностей частных охранных организаций.

«В этой связи предлагается установить квалификационные требования для каждой категории частных охранных организаций и определить возможность охраны ими разных категорий объектов, в том числе и объектов, уязвимых в террористическом отношении. Монтаж и обслуживание технических средств охраны на отдельных объектах, особенно уязвимых в террористическом отношении, предлагается разрешить только юридическим лицам, имеющим для этого соответствующие возможности», - отметил спикер.

Кроме того, предлагается внести некоторые изменения и дополнения в законодательные акты с целью устранения разночтений и определения понятий. Например, понятие «специальная одежда» по разному трактуется в Трудовом кодексе и в Законе РК об охранной деятельности. Целесообразно исключить из Закона РК об охранной деятельности норму о запрете работать в должности охранника лицам, ранее уволенным по отрицательным мотивам, так как в законодательстве нет такого понятия, как «увольнение по отрицательным мотивам». И Трудовой кодекс не предусматривает расторжение трудовых договоров по этим основаниям», - добавил А. Кожахметов.

В законопроекте, дополнительно сообщил депутат, предлагается дополнить виды предпринимательской деятельности, освобожденной от необходимости проведения анализа регуляторного воздействия, при разработке НПА.

«Например, деятельность, связанная с оборотом оружия, деятельность по противодействию терроризму освобождены от АРВ (анализ регуляторной деятельности, прим. ред). Охранная деятельность законодательно обязана заниматься и этими видами деятельности. При этом, интересы безопасности не всегда совпадают с интересами бизнеса. Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, в Закон РК о разрешениях и уведомления и Закон РК об охранной деятельности. Принятие законопроекта не повлечет негативных социальных, экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета», - заверил мажилисмен.