Как мошенники манипулируют людьми

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области рассказали о популярных схемах мошенничества и уловках, которыми «гипнотизируют» злоумышленники своих жертв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции Виталий Подчернин отметил, что преступники всегда используют психологию человека.

«Прежде всего, речевые манипуляции, после которых человек, сам того не ведая, попадается на уловки. В одних случаях мошенники моделируют ситуацию, по которой решение нужно принимать не раздумывая, жертве не дают времени обдумать и взвесить все «за» и «против». В других - очень вежливо, не оказывая давления, вызывают страх потери. В том числе своих сбережений, в результате жертва без раздумий бросается «их спасать», - рассказал В.Подчернин.

Именно в состоянии страха лишилась 16,5 млн тенге жительница Петропавловска, которой мошенники сообщили об аварии, якобы совершенной ее дочерью.

В июле другой горожанин обнаружил, что со счета пропали 830 тыс. тенге после звонка из банка. Аферисты позвонили ему и сказали, что на его имя оформил кредит неизвестный и нужно установить приложение, чтобы аннулировать заем.

«Еще одна популярная схема - участие в сомнительных финансовых проектах. Мошенники размещают рекламу в популярных социальных сетях, где завлекают свою жертву выгодными условиями. Публикуют информацию о выплате каждому жителю дивидендов, публикуют видео с популярными людьми, тем самым вызывают доверие к информации. Попался на такую уловку 42-летний житель Петропавловска. Ему нужно было вносить денежные средства и участвовать в торгах на биржевой платформе. За неделю мужчина лишился 2,2 млн тенге», - проинформировал В.Подчернин.

Лишаются денег жители области и во время покупки товаров на популярных сайтах и в соцсетях. Мошенники создают фейковые объявления о продаже различных товаров, аренде квартир по сниженной цене. В середине июля 31-летняя женщина перевела около 300 тыс. тенге злоумышленникам за покупку телефона по сниженной цене.

«Можно отметить ряд успешных задержаний группой «CyberPol» в этом году. В том числе 32-летней жительницы Темиртау по 14 эпизодам за аренду несуществующих квартир, 20-летнего жителя Петропавловска по 10 фактам фейковых продаж товаров и 31-летнего жителя Павлодара, который совершил 10 звонков о якобы совершенных ДТП», - добавил В.Подчернин.