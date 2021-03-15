Как мошенникам удается звонить с «номеров колл-центров банков», рассказали полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенники используют множество способов и схем обмана пользователей. К наиболее популярным из них относятся мошеннические схемы в сети интернет и телефонное мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Держателям банковских карт поступают звонки с дублированных номеров. Мошенники, используя программное обеспечение, дублируют номера официальных колл-центров банков и звонят держателям карт. При разговоре представляются сотрудниками банка. Умело исполняя роль сотрудника банка, мошенники сообщают, что по банковской карте проводятся мошеннические операции и под предлогом сохранения денег просят перечислить денежные средства на страховые ячейки. Мошенники стараются не прерывать разговор и диктуют номер банковских карт посторонних лиц, на которые потерпевшие пересылают деньги, рассказали в полиции.

«Если Вам поступил подобный звонок, ни в коем случае не передавайте свои реквизиты - это мошенники! Сотрудники банков никогда не звонят и не собирают персональные данные! Перезвоните на официальный номер колл-центра и проверьте информацию», - призвали граждан.

Другой вид мошенничества распространяется в сети интернет: мошенники изучают множество объявлений. Выбрав жертву, под видом покупателя они ведут переписку посредством мессенджера и мнимо соглашаются на покупку.

В ходе переписки мошенники просят воспользоваться услугой «Доставка», для этого отправляют ссылку, по которой необходимо кликнуть. На первый взгляд ссылка не вызывает каких-либо подозрений, однако при нажатии переправляет пользователя на фишинговый сайт. На этом сайте предлагается заполнить анкету с указанием банковской арты, CVV-код, ИИН и ожидать перевода денег. При вводе банковской карты, мошенники в реальном времени копируют реквизиты. Получив вышеуказанные реквизиты, мошенники моментально похищают все имеющиеся денежные средства с карт-счетов. А мошеннический сайт через несколько секунд блокируется и не оставляет следов.

Полицейские рекомендуют отказаться от заполнений реквизитов банковских карт и персональных данных, они могут быть скопированы и использованы в хищениях. Не рассылать их посторонним лицам. Необходимо обратить внимание на подлинность сайта. В названии фишинговых сайтов присутствует лишняя буква или знак, отметили в ДП столицы.

Отметим, ранее 11 банков - Kaspi.kz, ДБ АО «Сбербанк», Halyk Bank, Нурбанк, Банк ВТБ (Казахстан), ForteBank, Jýsan Bank, AltynBank, Банк Хоум Кредит, Евразийский банк, АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» - опубликовали совместное обращение к гражданам с просьбой не поддаваться на уловки мошенников.



