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Как монета Шокана Уалиханова побывала в космосе

30 Декабря 2021 15:10
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Как монета Шокана Уалиханова побывала в космосе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Среди героев казахстанской книги рекордов КИнЭС (энциклопедический справочник) за 2019-2021 годы, презентация которой состоялась в честь 30-летия Независимости РК, есть человек, который собирает исторические факты о космосе, в том числе казахстанском, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ануарбек Балахметов – офицер запаса, более тридцати лет посвятил изучению космического пространства. Он собрал уникальную коллекцию монет, марок, конвертов, открыток, фотографий, книг и фильмов, иллюстрирующих освоение космоса человеком. Среди экспонатов – космические значки и шевроны, эксклюзивные фотографии известных космонавтов мира. Особую ценность представляет монета с изображением Ш. Уалиханова, которая побывала в космосе.

Как рассказал коллекционер, монета «Шокан» побывала на борту МКС во время полета в космос Айдына Аимбетова в сентябре 2015 года. Было сделано фото монеты с иллюминатора, на фоне Земли. Сейчас один экземпляр монеты находится в музее «Усадьба Айганым» на родине Шокана Уалиханова в селе Сырымбет Аиртауского района Северо-Казахстанской области. А вторая монета «Шокан» (аналог), побывавшая в космосе, передана в музей Нацбанка в города Алматы.

Кстати, Ануар Балахметов является частым гостем и участником космических форумов и выставок Казахстана. Его коллекция, посвященная освоению космоса, пилотируемым полетам на МКС, космодрому Байконур, была отмечена грамотами Посольства РК в Москве, а также руководством Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, предприятиями Казкосмоса.

«Для меня это не просто хобби, а позиция гражданина, патриота своей страны – популяризировать развитие космоса в нашей стране, в Казахстане, с земли которого начался путь человечества в космос», - подчеркнул А. Балахметов.


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#Байконур   #История Казахстана   #Космос  
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Автор:

Сара Кабикызы

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