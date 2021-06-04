Как МОН проверяет вузы на предмет качества образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК ежегодно проводит рейтинг вузов на основе оценки их образовательных программ работодателями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Цель проведения рейтинга – информирование населения, в первую очередь, абитуриентов и их родителей, а также проверка качества высшего образования. Рейтинг проводится НПП «Атамекен», который имеет широкую базу работодателей и доступ к данным Государственного центра по выплате пенсий. В то же время МОН РК обеспечил доступ к информационным базам вузов. Соответственно результаты рейтинга отражают реальное мнение работодателей о качестве подготовки кадров и дают объективные данные о востребованности выпускников того или иного вуза», - сообщили в МОН.

Согласно предоставленной информации, рейтинги вузов, проводимые различными независимыми агентствами, не являются официальными.

«За последний месяц опубликованы рейтинги вузов, представленные общественности как национальные рейтинги. Следует отметить, что рейтинги различных агентств не являются национальными, в них вузы участвуют по собственному желанию и на платной основе. МОН РК не несет ответственности за результаты этих рейтингов. МОН РК при распределении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием, а также при принятии других решений учитывает результаты рейтинга вузов. Его составляет НПП «Атамекен» по заказу МОН РК», – отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова.

Напомним, что абитуриенты и их родители могут ознакомиться с результатами рейтинга вузов, проводимого по заказу МОН РК НПП «Атамекен», на официальных сайтах министерства и Национальной палаты предпринимателей.



