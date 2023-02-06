Как молодые активисты помогают чиновникам построить справедливое общество

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Молодые ребята активно вносят свою лепту в реализацию концепции «Новый Казахстан». С этой целью студенты ряда столичных вузов образовали молодежное движение «Жаңа адамдар». Активисты уже успели встретиться с Главой государства, вручили полезные подарки чиновникам с напоминанием о том, каких действий ждут от них казахстанцы. Корреспонденты МИА «Казинформ» узнали, чем же все-таки занимается молодежное движение и как они помогают государственным служащим построить справедливое общество.

Активисты движения, которое было создано полгода назад, расположились в удобном помещении. В городке ЭКСПО они открыли свой кампус, который сильно отличается дизайном от привычных нам зданий: каждый здесь занят делом, ребята обсуждают новые идеи, а главное украшение всего – книги. По словам членов молодежного движения, арендовать помещение им помогают спонсоры, которые пожелали остаться анонимными.

Ребята оказались немногословными. Они считают, что лучше показать все на деле и результат будет виден налицо. Молодежное движение приступило к работе только в августе прошлого года, но уже активисты успели встретиться с Главой государства, выпустили «Ежедневник строителя Второй Республики», раскраску для детей «Нарисуем Казахстан вместе». Одним словом, активисты приступили к реализации идеи «Нового Казахстана».

«Мы собирались и обсуждали тезисы Главы государства о построении «Нового Казахстана». Мы – это команда энтузиастов, студенты разных столичных вузов. Для нашего общества «Новый Казахстан» - это новое понятие, новое направление для развития. Читали много СМИ, чтобы подробнее узнать об этом кейсе. Тогда мы заметили, что даже официальные лица странно и противоречиво рассказывали о «Новом Казахстане». Поэтому мы решили сами дать ответ на вопрос: «Что такое Новый Казахстан?» - поделился Алпамыс Абилов.

Инициатива студентов сразу же приглянулась многим, в том числе лицам, занимающим руководящие должности. Их сверстники, студенты вузов, тоже заинтересовались идеей движения «Жаңа адамдар». На сегодняшний день 250 молодых ребят уже стали членами молодежного движения. Однако ребята будут рады и взрослым, и детям, если те захотят пополнить ряды организации.

«В нашем понимании Новый Казахстан должен начинаться с каждого. Если ты не поменяешь мышление, определенные качества, не избавишься от иждивенчества, о Новом Казахстане не может быть и речи. Каждый должен работать над собой. На встрече с Президентом мы поделились своим видением о Новом Казахстане, о том, что надо отказаться от иждивенчества, изменить мировосприятие, быть трудолюбивыми и пропагандировать культ знания. Мы были очень рады получить полное одобрение и поддержку Президента. Эта встреча вдохновила нас развиваться дальше и создавать нужные проекты. Поэтому неспроста выбрали днем рождения организации 14 ноября, когда встретились с Касым-Жомартом Кемелевичем», - рассказал Алпамыс.

Вдохновившись напутствием Президента, ребята провели опрос и поинтересовались, что же думает об этих кейсах молодежь нашей страны.



«Мы провели опрос в ТРЦ, на улицах. Сначала спросили, что же они думают об иждивенчестве. Все отвечали, что плохо относятся к иждивенчеству. А потом спросили: «Что, если проведут референдум, внесут изменения в законодательство, благодаря чему каждый казахстанец получит по 100 тысяч тенге в качестве базовой помощи, несмотря на заработок?» 94-95% респондентов ответили, что поддержат такое решение. В 2016 году в Швейцарии проводили такой референдум. Однако там 75% опрошенных отказались от такой помощи, потому что они понимали, что, если будет иждивенчество, не видать им ни креатива, ни созидания, ни конкурентной среды», - отметил Алпамыс.

Поэтому активисты движения через свои проекты пропагандируют качества, которые должны быть присуще каждому казахстанцу. Ребята считают, что с детства мы должны прививать детям такие качества, как трудолюбие, ответственность, тяга к знаниям. С этой целью активисты создали для детей раскраску «Вместе нарисуем Казахстан».

«Мы выпустили раскраску для детей, в которой расписаны качества, которые должны быть присущи им. В раскраске собраны картины, которые помогают детям в интересной игровой форме усвоить лучшие качества: ответственность, предприимчивость, сплоченность, креатив, доверие, милосердие и трудолюбие. Родители могут раскрасить картинки вместе с детьми, обсудить их с ними. То, какой будет наша страна в будущем, зависит именно от детей», - объяснил активист молодежного движения Нарбек Кожахметов.

Не менее значимый проект, отражающий суть «Нового Казахстана» – ежедневник строителя Второй Республики. Главной фишкой этого ежедневника стали ключевые цитаты Касым-Жомарта Токаева из Послания народу Казахстана. Каждая из 52 недель ежедневника начинается с цитаты Главы государства, которая служит напоминанием государственным служащим, ради чего они работают.

«Идея создания этого кейса появилась с мыслей: с чего начинается день каждого государственного служащего. Конечно же, с планирования дел. Моя идея заключалась в том, чтобы они открывали ежедневник, читали тезисы Президента и вспоминали для чего они работают. Они должны помнить, что работают во благо государства, во благо народа. С этой целью мы создали этот ежедневник. В каждой странице расписаны тезисы Президента о построении Нового Казахстана, которые он озвучил в своем Послании народу нашей страны. Чиновники не должны забывать о том, что работают во благо народа», - считает Нарбек Кожахметов.

А к новому году активисты подарили казахстанским чиновникам календарь «Ең басты күнтізбе». Каждый из 12 месяцев календаря – это фотография одной из активисток движения, цитата из Послания Главы государства и личная интерпретация слов активисткой. Этот календарь стал неким напоминанием чиновникам о том, что им необходимо сделать для казахстанского народа в ближайшее время, то есть, каких действий от них ждут люди.

Активисты движения не забывают об острых социальных проблемах и ЧП, с которыми сталкиваются казахстанцы. Ребята выпустили ролик в связи с аварией на Экибастузской ТЭЦ и поделились своим мнением о том, что нужно в корне решать проблему, а не искать виновных.

«Когда у нас случается какая-либо проблема, мы не должны искать виноватых, а начинать с себя. В СМИ была разная информация. Писали даже, что виноват мороз, вода, но как решать проблему. В обществе много запросов на то, чтобы выявить виновного. Но такая трагедия может не раз повториться. Естественно кто-то виноват, но нужно думать о том, как решить проблему. Можно бесконечно перекладывать ответственность и искать виновных. 30 лет мы наказываем виновных, но таких трагедий как в Экибастузе становится больше. Попытка найти одного виновного – не решение проблемы, мы просто избегаем понимания проблемы. Понимание является истинной причиной таких трагедий как в Экибастузе. А настоящей проблемой является безразличие к собственному развитию, отсутствие желания за нее отвечать. Почти каждый из нас десятилетиями молча соглашался, когда видел такой же маленький Экибастуз на своей улице, в своем подъезде, у себя на работе. Каждый из нас смирился с любой внешней проблемой, которая не коснулась его лично. Так что каждый из нас внес свою лепту в эту аварию. Искать одного виноватого – обманывать самого себя. Не об этом ли говорит Президент, заявляя: «Давайте сделаем так, чтобы такого больше никогда не было. О том, что каждый из 19 миллионов казахстанцев должен понять, что старая система отношений к собственной стране исчерпала свой запас прочности. Нужно всеми силами поучаствовать в создании новой», - считают активисты.

Постепенно ряды молодежного движения пополняются молодыми энтузиастами, которые хотят внести свой вклад в построение Нового Казахстана. После занятий студенты коротают свои вечера здесь в компании единомышленников. Они играют в настольные игры, читают книги, обсуждают новые проекты – одним словом, все заняты делом.

«Сначала мы скептически восприняли, когда услышали о названии молодежного движения. Однако, увидев их работу, нам понравилось то, в каком направлении они развиваются. Здесь предоставляется столько возможностей. Мы развиваем себя и в то же время, работаем над полезными проектами. Очень рада, что получила такую возможность», - поделилась Саяжан Кадыр.

Саяжан Кадыр и Бота Ануарбек обучаются по специальности «Издательское дело» в одном из столичных вузов.

«Что касается нашей профессии, сейчас много ребят, которые пишут, разговаривают неграмотно. Это превращается в актуальную проблему. Сначала все воспринимали это за молодежный сленг, однако постепенно это вошло в привычку молодежи. Мы хотим бороться с неграмотностью молодежи. Сейчас работаем над одним проектом, детально расскажем чуть позже», - отметила Бота Ануарбек.

В завершение беседы ребята признались, что они только в начале большого пути. В скором времени они порадуют казахстанцев интересными и важными проектами и постараются охватить молодежь со всех регионов.