Как молодой резервист решает вопросы населения на посту акима Турксибского района Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Член Президентского молодежного кадрового резерва, аким Турксибского района города Алматы Бахытжан Акжаров в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, как социальные сети становятся площадкой для беседы с горожанами, какой вклад они вносят в развитие гражданского общества, а также о роли подрастающего поколения в решении злободневных вопросов.

Бахытжан Акжаров окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры. Резервист проходил стажировку за рубежом. Имеет определенный опыт работы в неправительственном секторе, в различных молодежных движениях, занимал и другие должности. После прохождения отбора в Президентский молодежный кадровый резерв был назначен акимом Турксибского района города Алматы.

«Еженедельно проводим онлайн-встречи с населением, чтобы ответить на все волнующие вопросы», - рассказывает Бахытжан Акжаров.

На госслужбе резервист старается быть максимально открытым, доступным населению.

«Мы придерживаемся принципа «Слышащего государства». Стараемся быть максимально открытыми, доступными, поэтому развиваем аккаунты в социальных сетях. На наши страницы уже подписаны около 40 тысяч человек. Стараемся своевременно реагировать на вопросы граждан, придерживаясь принципа «Золотого часа». То есть, в течение одного часа стараемся охватить все поступающие сообщения. Где вопрос требует долгого решения, поясняем, в какие сроки предоставим ответ. Большинство вопросов связано с благоустройством, коммунальными услугами. Как районный акимат, мы несем ответственность за проживание горожан в комфортных условиях. Второй блок вопросов охватывает развитие социальной инфраструктуры, строительство школ, больниц, детских садов. Третий блок – вопросы социальной защиты и поддержки», - поведал районный аким.

По его словам, большая работа проведена по благоустройству, открытию новых скверов, парков.

«Мы определили пустыри, где ранее складировался строительный мусор. Затем расчищали эти пустыри, сажали деревья, открывали скверы. Самое главное для нашего района – строительство инженерных сетей. В прошлом году проводилась активная работа по строительству сетей водоснабжения, канализации в отдаленных микрорайонах. Сейчас уже завершаем эту работу. Более 3 тысяч домов будут подключены к центральному водоснабжению и канализации. Работу продолжим и в текущем году. Было посажено более 40 тысяч деревьев в районе. Поэтому не забываем об озеленении окрестности. Наш район – один из самых зеленых в городе», - подчеркнул Бахытжан Акжаров.

Несмотря на карантинные ограничительные мероприятия, связанные с ситуацией по коронавирусу, акимат не переставал отвечать на вопросы горожан. Капитальный ремонт проведен в 95 дворах, текущий ремонт - в 115 дворах. В каждом дворе создавались условия для обеспечения полезного досуга.

«Благодаря этим проведенным работам появилась возможность открыть новые спортивные секции. Мы привлекли тренеров-инструкторов, которые на футбольных полях открывали свои секции по футболу, волейболу, боевым видам искусства. Были отремонтированы три библиотеки и переведены в новый формат. Сейчас там созданы удобные зоны для чтения книг. Библиотеки отремонтированы в формате коворкинг-центров. В стенах здания можно проводить тематические встречи. Так создали условия для работы библиотек в новом формате. Помимо этого, был открыт молодежный ресурсный центр, несколько детских садов, начато строительство государственного и частного физкультурно - оздоровительных комплексов. В этой части проведена большая работа», - пояснил аким Турксибского района.

По словам резервиста, большая часть работы выполнена благодаря налаживанию прочной связи с населением в социальных сетях.

«Мне кажется, сейчас без соцсетей сложно работать. Если раньше люди отправляли письма через канцелярию и определенное время ждали ответа, сейчас благодаря социальным сетям появилась возможность более оперативно реагировать, контролировать исполнение поручений. В этом случае социальные сети идут в поддержку, как населения, так и самого государственного органа. Трудно представить, что госорган будет работать без использования возможности социальных сетей», - считает Бахытжан Акжаров.

Основная аудитория в социальных сетях – молодежь. Поэтому акимат слышит и поддерживает амбициозных ребят, которые предлагают внести свою лепту в улучшение жизни граждан.

«Молодежь достаточно активная. Если вспомнить прошлый год, они проявили активность в волонтерском движении. В период режима ЧС тоже помогали населению. Также поступало предложение об открытии спортивных площадок в новом формате. Также молодые люди часто обращаются с предложением по дальнейшему развитию коммуникационных систем, созданию новых платформ для беседы госорганов с населением. Мы запускали проекты по гражданско-патриотическому воспитанию. Идей очень много. Зачастую они находят поддержку, и мы их реализуем», - сказал аким Турксибского района.

Отвечая запросам граждан, резервист не забывает оказывать поддержку гражданскому обществу, в особенности людям с ограниченными возможностями.

«Когда работал в управлении внутренней политики, был одним из организаторов Гражданского форума в Алматы. С тех пор у нас сложилось тесное взаимодействие с неправительственными организациями. Сейчас в нашем районном акимате открылся проектный офис «Адалдык аланы». Мы вырабатываем предложения и механизмы, направленные на повышение открытости государственных органов, улучшения условий проживания. С Ассоциацией инвалидов реализовываем проекты, направленные на доступность объектов людям, чьи возможности ограничены в обществе. Также как и социальные сети, неправительственные организации предоставляют дополнительные возможности для реализации совместных проектов. В любом случае с гражданским обществом поддерживаем и укрепляем тесную взаимосвязь», - отметил аким района.





В завершение беседы он отметил, что отбор в Президентский молодежный резерв открыл много возможностей. Поэтому призывает молодых людей активно вовлекаться в такие значимые проекты.

«Если у молодых людей есть желание что-то улучшить в нашей стране, и они чувствуют, что имеют определенный багаж знаний или идей, которые помогут в этом, в любом случае должны принять участие в таком проекте, как Президентский молодежный кадровый резерв. Ты получаешь хороший опыт. Молодежный кадровый резерв действительно является прочным социальным лифтом, инструментом для реализации новаций и идей», - добавил резервист, аким Турксибского района города Алматы Бахытжан Акжаров.







