Как молодой костанаец попал в мировой проект и нашел себя в Австралии

— Тимур, что привело вас в IT?

— Когда я поступил в казахско-турецкий лицей в Костанае, среди всех первокурсников проводили тест по математике. На основе результатов распределяли по направлениям олимпиад. Видимо, я был недостаточно хорош, чтобы стать математиком, хотя любил предмет и всегда легко учился. Но оказался достаточно неглупым, чтобы попасть на информатику. С этого все и началось. Я начал заниматься олимпиадой по информатике, участвовать в городских, республиканских и международных соревнованиях. Это у меня шло настолько хорошо, что благодаря достижениям меня освободили от ЕНТ и заочно прислали грант в Университет Сулеймана Демиреля (город Алматы – прим. автора). Я подумал, что если все так складывается, почему бы не сделать это делом жизни.

— Что вам дала учеба в ведущих образовательных учреждениях Казахстана?

— Казахско-турецкий лицей дал дух соревновательности. Мы постоянно участвовали в олимпиадах — индивидуально и командно. Там учишься быстро договариваться, быстро писать код, находить решение под давлением времени и побеждать. Этот навык потом очень помог на технических собеседованиях в крупные компании. Университет Сулеймана Демиреля был ориентирован на рынок: там я понял, что от инженеров ждут компании. Успел пройти стажировки в нескольких IT-компаниях, и благодаря сильному комьюнити выпускников переход в индустрию прошел мягко — всегда находился кто-то, кто мог подсказать или порекомендовать. В Назарбаев Университете акцент был на академии: статьи, исследования, магистерская работа. Там я понял две вещи. Во-первых, что академия — не мое, я не хочу строить PhD-карьеру. Во-вторых, у меня появилась любовь к чтению научных работ по computer science — это помогает понимать, как устроены технологии, которыми мы пользуемся каждый день. Этот навык со мной до сих пор.

Фото из личного архива Тимура Тибеева

— Расскажите про ваш карьерный путь: от первых стажировок до Яндекса и Canva.

— На третьем курсе я начал проходить стажировки, чтобы увидеть индустрию изнутри. На четвертом — уже работал неполный день в компании, которая делала софт для банков. К моменту выпуска я понимал, как устроены IT-команды. Сначала пробовал разные направления: начинал как full stack, но потом сосредоточился на backend-разработке. После университета работал в Bisoft, BTS Digital, KazDream. В этот период у нас родился сын, и тогда я решил попробовать себя в более крупных компаниях, за рубежом. Примерно в это же время со мной начали связываться российские техкомпании. В Яндексе мне понравился процесс интервью и сильная команда. Это был вызов: не маленькая локальная компания, а большая технологическая. Мы с супругой и новорожденным ребенком решили рискнуть и переехали. Позже, когда изменилась геополитическая ситуация в мире, мы решили двигаться дальше. Мне не хотелось снижать планку и возвращаться к меньшим компаниям. Так начался мой путь в Canva.

— Что оказалось самым сложным в выходе на международный рынок и переезде в Австралию?

— Английский. Для чтения документации он у меня всегда был хорошим, но разговорный и письменный язык оставляли желать лучшего. Поэтому вначале мне было непросто: коллеги шутят, а я улыбаюсь, не совсем понимая; задают вопрос — я переспросил два-три раза. Чувствуешь, что опыт и интеллект позволяют решать сложные задачи, но язык ограничивает твои возможности. Второй момент — ритм работы. В Казахстане, а местами и в Яндексе, обычная история — задерживаться, работать допоздна, иногда по выходным, особенно перед релизами. В Австралии приоритет — отдых и баланс. Если в 17:30 у людей закрывается ноутбук — значит рабочий день закончился, даже если дедлайны близко.

— Почему именно Австралия? Что вам в ней близко по духу?

— В какой-то момент мы с супругой поняли, что хотим двигаться дальше. У меня было несколько параллельных интервью-процессов в европейских компаниях — Германия, Испания, Португалия. Потом коллега из Яндекса предложила попробовать собеседоваться в Canva. Я всегда любил этот продукт. Когда сравнил офферы, оказалось, что Австралия платит не самые высокие зарплаты, но качество жизни, природа, люди и чувство спокойствия — на огромном уровне. И, наверное, важная деталь: еще в школе я часто говорил, что хочу жить в Австралии. Когда появилась возможность, мне показалось, что я закрываю детский гештальт.

Фото из личного архива Тимура Тибеева

— Но, наверняка есть вещи, по которым вы особенно скучаете?

— По еде. Здесь не забивают конину, поэтому бешбармак полноценный не приготовить. Есть секретные чаты, где можно что-то найти, но в целом — нет. Я большой фанат грузинской кухни — в Сиднее она не очень востребована. Не хватает сервисов вроде Kaspi или Яндекс.Такси. Австралия довольно бюрократична и медленно адаптируется к технологиям. В Казахстане что-то запускается — и сразу становится массовым. Здесь заказываешь доставку — не знаешь, когда приедет курьер и где он. Даже такси нельзя нормально отслеживать. Скучаю и по костанайским холодам – особенно морозу, снегу. Еще ностальгирую по рыбалке – в свое время, с отцом мы всегда ездили туда — летнюю и зимнюю. Когда приезжаем домой, мама покупает «деповское» мороженое. Это чувство детства я очень люблю.

— Чем вы занимаетесь в Canva сегодня?

— Моя должность — senior software engineer. Я работаю в команде экспорта — это все, что связано со скачиванием дизайнов. Когда пользователь создает презентацию или пост и нажимает «скачать», сервис превращает дизайн в изображение, PDF или презентацию и отправляет на устройство. Это критически важная часть Canva: больше всего пользователей заходят именно чтобы скачать результат своей работы. Я занимаюсь разработкой новых функций, которые улучшают этот процесс, и делаю так, чтобы пользовательский опыт миллионов людей становился лучше. Дополнительно я лидер команды, которая улучшает интервью-процессы, — помогаем Canva нанимать лучших инженеров. За последние 4–5 лет я провел сотни технических собеседований.

— Какие ошибки кандидаты при собеседовании и устройстве на работу совершают чаще всего?

— Самая распространенная — не готовятся. Мы, инженеры, иногда думаем, что чем опытнее, тем легче проходить собеседования. Но собеседование — это отдельный навык. Поэтому часто очень сильные инженеры не могут пройти интервью. Вторая ошибка — не слушать интервьюера. Большинство собеседующих хотят помочь кандидату, собрать положительные сигналы, чтобы пропустить дальше. А человек так зациклен на решении, что просто не слышит подсказок. Третья — плохо рассказывать про себя. Есть поведенческие интервью: про инициативу, конфликт, победу. Кандидаты выбирают маленькие истории или обесценивают свои достижения. Нужно показывать себя в лучшем свете.

— Как правильно готовиться к интервью в компаниях-гигантах вроде Google, Amazon, Microsoft, Yandex, Canva?

— Системно. Не две недели, а полгода подготовки. Я делю на три этапа. Первый — база: теория, легкие задачи, свежие лекции, формирование основы. Второй — сфокусированный: реальные задачи уровня интервью, проектирование высоконагруженных систем, подготовка сильных историй про себя. Третий — максимальная практика и ноль теории. Мок-интервью: с друзьями, знакомыми, специалистами из компаний. И — постепенный «выгул страха». Сначала проходите собеседования в компании попроще, даже если не хотите туда. Потом — уровень выше. Когда чувствуете уверенность, идете в Google или Amazon. Если не прошли — это нормально. Не бросать, понять слабые места, доработать и вернуться через полгода. Это динамический процесс.

Фото из личного архива Тимура Тибеева

— Какие навыки будут важны для разработчиков в ближайшие годы?

— Навык использования AI. Компании уже оценивают это, и Canva не исключение. Скепсис к AI — это путь в прошлое. Второй — умение читать и отлаживать сгенерированный код. AI будет писать огромное количество исходников, и способность находить в них ошибки станет очень ценной. Третий — умение работать параллельно. Представьте, что у вас два «джуниора-ассистента»: вы отдаете им задачи и переключаетесь между ними. Это уже происходит. И наконец — умение видеть бизнес. Искусственный интеллект демократизирует технологии, и инженеру важно понимать не только код, но и зачем компания делает продукт, какой вклад принесет решение.

— Что бы вы посоветовали тем, кто сейчас хочет начать карьеру в IT?

— Быть честными с собой. Рынок сейчас не в самой лучшей форме. Спрос ниже, много увольнений, AI меняет правила игры. Для кого-то порог входа вырос, для кого-то — наоборот упал. Если вы умеете быстро адаптироваться, запускать проекты, создавать продукты — вход упростился. Для остальных — стал сложнее. Если все равно хотите, будьте настойчивы и прыгайте выше головы.

— Чем вы вдохновляетесь вне работы?

— Я занимаюсь бразильским джиу-джитсу и тренируюсь почти все свободное время. Сын тоже начал — мне нравится, что это наше семейное хобби. Я много путешествую по Австралии. В любой стороне найдешь пляж, парк, ферму, заповедник. Австралийцы умеют балансировать работу и отдых. Каждый понедельник я прихожу в офис и узнаю от коллег какие-то новые места, где они были. Это вдохновляет. Параллельно делаю свой стартап, небольшие инструменты и сервисы — это заставляет переключаться и тоже приносит огромное удовольствие.

— Три главных совета молодым специалистам из Казахстана, мечтающим о карьере в международных компаниях.

— Первое: полюбите собеседования. Потом возненавидите. Потом снова полюбите. Проходите их хотя бы пару раз в год — это отдельный навык. Второе: прыгайте выше головы. За рубежом работают такие же люди, с теми же технологиями. Отличается масштаб. Не бойтесь подаваться на сложные позиции. Третье: не отказывайтесь от возможности попробовать себя. Это единственный способ узнать свой реальный уровень.

Ранее в Казахстане запустили программу для привлечения иностранных IT-специалистов.