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Как могут изменения в политике Казахстана повлиять на Центрально-Азиатский регион

Автор:  
Серик Сабеков
16 Марта 2022, 20:17
Как могут изменения в политике Казахстана повлиять на Центрально-Азиатский регион

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как могут изменения в политике Казахстана повлиять на Центрально-Азиатский регион? На этот счет своим мнением поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РК Саидикрам Ниязходжаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Те реформы, которые будут проводиться и которые проводятся в Казахстане они, естественно, отразятся и с экономической точки зрения, и на вопросах безопасности Центрально-Азиатского региона», - сказал Саидикрам Ниязходжаев.

Дипломат добавил, что на сегодняшний день Казахстан является одним из экономических лидеров в Центрально-Азиатском регионе.

«Естественно наши экономики очень между собой взаимосвязаны и стабильность в Казахстане, развитие Казахстана, оно, естественно имеет прямое отношение к нашему региону в целом и те решения, которые принимаются тут, они направлены на безопасность. Президент Казахстана в нынешнем Послании отметил, что каждый день и каждый час ситуация в мире меняется и в данном контексте реагирование и принятие консолидированных решений на те или иные вызовы, они, естественно, обеспечивают стабильность и укрепляют наши двусторонние связи», - подчеркнул Саидикрам Ниязходжаев.


Центральная Азия   Безопасность   Узбекистан   Реформы Токаева   Послание Президента РК-2022   Дипломат  
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