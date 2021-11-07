НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как модернизируют столичный спорткомплекс «Казахстан», рассказал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства работаем над комплексным созданием условий для развития массового спорта, детско-юношеских спортивных школ, федераций.

К примеру, в прошлом году мы завершили капремонт в спорткомплексе «Толкын», ведём реконструкцию дворца «Жастар», который был построен почти 50 лет назад. Кроме того, учитывая, что Центральный стадион им. К. Мунайтпасова был признан аварийным, мы его снесем и на его месте построим новый комфортный спорткомплекс.

В каждом районе столицы открываем дворовые клубы, строим физкультурно-оздоровительные комплексы, благоустраиваем дворы и общественные пространства (парки, скверы, бульвары). Все это позволяет увеличить количество мест, где можно заниматься спортом и проводить досуг», - отметил аким. «По поручению Главы государства работаем над комплексным созданием условий для развития массового спорта, детско-юношеских спортивных школ, федераций.К примеру, в прошлом году мы завершили капремонт в спорткомплексе «Толкын», ведём реконструкцию дворца «Жастар», который был построен почти 50 лет назад. Кроме того, учитывая, что Центральный стадион им. К. Мунайтпасова был признан аварийным, мы его снесем и на его месте построим новый комфортный спорткомплекс.В каждом районе столицы открываем дворовые клубы, строим физкультурно-оздоровительные комплексы, благоустраиваем дворы и общественные пространства (парки, скверы, бульвары). Все это позволяет увеличить количество мест, где можно заниматься спортом и проводить досуг», - отметил аким.

По его словам, модернизируют хоккейное поле с увеличением количества зрительских мест, в том числе с учётом для маломобильных групп населения. Помимо хоккейного поля, модернизируют бассейны для проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию, водному поло для проведения соревнований республиканского и международного уровня в присутствии зрителей, оздоровительного плавания, обучения детей плаванию.Также модернизируют тренажёрные залы, судейские и технические помещения. Кроме модернизации внутренних помещений, изменения также коснутся и фасада, он будет обновлён. Спорткомплекс станет более безопасным и удобным для занятия спортом, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.