Как модернизируют работу скорой медицинской помощи в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О модернизации работы скорой медицинской помощи рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил министр, в рамках проекта по модернизации скорой помощи все бригады скорой будут проходить обучение по международным стандартам.

«Считается, что медики, пожарные, полицейские должны иметь стандартизованный сертификат BLS (Basic Life Support). Этот стандарт разработала Американская ассоциация сердца (American Heart Association) и приезжала к нам буквально в прошлом месяце. Мы договорились открыть в Казахстане сертифицированный центр. Они будут готовить тренеров, а тренеры уже будут иметь право обучать в регионах не только сотрудников скорой помощи, и всех кто работает в больницах», - сказал Елжан Биртанов журналистам в рамках открытия республиканских соревнований бригад скорой медицинской помощи в Нур-Султане.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что станции скорой медицинской помощи получат новые машины, оснащенные современным оборудованием.

«К примеру, на улице стоит машина скорой помощи, которая укомплектована по стандарту. Мы сейчас совместно с «БРК-Лизинг» и отечественными автопроизводителями запускаем проект. Мы с этого года начинаем эту программу. Около 800 машин скорой медицинской помощи будут обеспечены за два года (в Казахстане - прим. автора). Причем, эти машины отечественной сборки, будут более современные оборудования, что даст эффективную работу. Это новые стандарты оснащения», - проинформировал министр.

Елжан Биртанов напомнил, что были изменены нормативы по приемным покоям. По словам министра, приемные покои также будут поэтапно трансформированы.

«Мы видим, что люди больше обращают внимание на работу скорой помощи. Жители и водители пропускают на улицах машины скорой помощи. Мы должны дальше работать по внешнему виду машин и обучению сотрудников скорой помощи. Также планируется поэтапное переоснащение. По поручению Президента РК в ближайшие три года будут полностью переоснащены необходимыми оборудованиями районные поликлиники, больницы и приемные покои. Это позволит бригадам приемных покоев более эффективно выполнять свою работу. Мы планируем постепенно трансформировать работу приемных покоев, чтобы как во многих странах у нас появилась специальность «врач приемного покоя» («Emergency position»), который будет обладать широким спектром практических навыков. Для этого мы даже трансформируем, объединяем больницы, запланировали укрупнение больниц и развитие многопрофильных больниц, которые оказывают экстренную помощь по всем направлениям. Это сделано для того, чтобы вы могли любого больного отвезти в ближайшую клинику», - сказал Е. Биртанов.

Напомним, ранее министр рассказал о планируемом повышении заработной платы. Так, по словам Елжана Биртанова, к 2025 году средняя зарплата врачей в Казахстане должна составлять 500-550 тысяч тенге. Сейчас же врачи после повышения в июне текущего года получают в среднем 240 тысяч тенге (по стажу), а чистая зарплата насчитывается в пределах 120-140 тысяч тенге.

