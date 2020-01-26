Как модернизируют работу полиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев рассказал, как проходит модернизация органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в департаменте провели оптимизацию штата. Его сократили на 10%. Но ни один сотрудник полиции не остался без работы. Всех трудоустроили в подразделения, где имелись вакансии. Упразднили ряд должностей руководителей отделов и отделений за счет введения должностей старших инспекторов по особым поручениям. Зарплата полицейских с июля прошлого года возросла от 20% до 65% в зависимости от служебной деятельности.

«Принимаются меры по исключению из компетенции органов внутренних дел несвойственных функций. В частности, регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений полностью передана специализированным центрам обслуживания населения», - сказал М.Тулебаев.

В работу полицейских внедрили новые критерии оценки. Состояние безопасности и эффективности деятельности полиции теперь оценивает население региона. С жителями областями внедряют новые форматы работы.

«В городских и районных отделах полиции по принципу ЦОНов созданы фронт-офисы. Функционируют 17 фронт-офисов, куда может обратиться любой гражданин и получить необходимые консультации. В прошлом году в такие приемные обратились более 35 тысяч граждан. Это позволило разгрузить экстренную службу «102», дежурные части и сосредоточить усилия непосредственно на сообщениях о преступлениях и повысить оперативность реагирования на них», - отметил М.Тулебаев.

Он добавил, что североказахстанцы могут обратиться к нему в социальных сетях. У М.Тулебаева есть личная страница в Facebook.

«Важное направление - устранение причин и условий, способствующих коррупции. Это обеспечение максимальной автоматизации государственных услуг, повсеместное использование видеорегистраторов и перевод процесса оказания государственных услуг в электронный формат. Все сотрудники патрульной полиции оснащены видеорегистраторами, планируем оснастить ими и участковых инспекторов полиции», - сказал М.Тулебаев.

Составление административных протоколов и расследование уголовных дел постепенно переводится в электронный формат.

«Большое внимание уделяется подбору и расстановке кадров, совершенствованию профессиональных навыков сотрудников полиции. Подняли статус патрульной полиции. Все сержантские должности батальонов патрульной полиции мы перевели в офицеры. Сотрудникам ряда служб ежемесячно оплачивается арендное жилье. В скором времени эти льготы коснутся всех без исключения сотрудников полиции», - добавил М.Тулебаев.