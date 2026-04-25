Как модернизируют изношенные сети в Карагандинской области

В Карагандинской области стартовала активная фаза реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. В рамках выездного заседания Общественного совета эксперты и чиновники посетили ключевые объекты в Темиртау и Караганде, где уже идут работы по обновлению тепловых сетей и водоочистной инфраструктуры.

По словам акима Темиртау Галыма Ашимова, модернизация тепловых сетей в городе ведется поэтапно, поскольку общий износ остается критическим — около 75%.

— У нас 426 километров тепловых сетей, и заменить все сразу невозможно. Но уже на отдельных участках мы добились 100-процентного обновления. Например, трубы, которые раньше проходили над землей, теперь полностью перенесены под землю и соответствуют современным требованиям, — отметил он.

В этом году работы продолжатся в 6 и 8 микрорайонах. Параллельно планируется замена крупного тепловывода диаметром 1200 мм. Проект рассчитан на три года и оценивается примерно в 25 млрд тенге.

— За этот отопительный сезон жители на обновленных участках уже не столкнулись с прежними проблемами. Это главный показатель эффективности, — подчеркнул Галым Ашимов.

Еще одним из ключевых объектов стала станция водоподготовки ТОО «Караганды Су», обеспечивающая водой Караганду, Темиртау и промышленность региона. Здесь реконструируют второй блок очистных сооружений, введенный еще в 1970-х годах.

Заместитель гендиректора компании Денис Калиничев сообщил, что износ оборудования достигал почти 98%.

— Мы внедряем автоматические системы дозирования реагентов, чего раньше не было — все регулировалось вручную. Это позволит обеспечить стабильное качество воды и исключить сбои, — пояснил он.

Проект рассчитан до 2028 года и направлен на обеспечение бесперебойного водоснабжения даже при высокой нагрузке.

В Караганде в этом году реализуют сразу три крупных проекта общей стоимостью почти 45 млрд тенге. Один из них — реконструкция тепломагистрали и насосной станции, обеспечивающей теплом около 100 тысяч человек.

Заместитель акима города Рустем Кожакапанов отметил, что модернизация повысит надежность системы и снизит потери.

— Это позволит не только улучшить качество теплоснабжения, но и подключить новых потребителей, особенно в развивающихся районах, — сказал он.

Вопрос тарифов стал одним из ключевых на заседании. По словам депутата Мажилиса Дюсенбая Турганова, их рост — неизбежная мера, если речь идет о системном обновлении инфраструктуры.

— Мы уже проходили период заморозки тарифов, и это привело к увеличению износа, росту аварийности и ухудшению качества снабжения. Сегодня повышение тарифов — это необходимость, но важно, чтобы оно было экономически обоснованным и прозрачным. Речь не идет о резком скачке — все изменения должны быть поэтапными и понятными для населения, — подчеркнул он.

Он также добавил, что в рамках нацпроекта особое внимание уделяется контролю за эффективностью вложений и выбору технических решений.

— Есть отдельные технические вопросы по реализации проектов, например, по замене материалов труб, которые могут повлиять на долговечность и стоимость. Такие решения мы готовы поддерживать после соответствующей экспертизы, — отметил Дюсенбай Турганов.

В Комитете по регулированию естественных монополий подчеркнули, что государство намерено удержать баланс между интересами населения и предприятий.

— Мы находимся только в начале активной фазы реализации проекта, и сейчас важно услышать всех участников — и поставщиков услуг, и потребителей. Модернизация неизбежно влияет на тарифы, но наша задача — не допустить перекоса. Все, что превышает допустимый уровень роста, будет компенсироваться за счет бюджетных механизмов, — отметила зампред комитета Анар Байтукенова.

Она также подчеркнула, что комитет выступает координатором процесса и участвует в выработке правил.

— Мы должны выстроить такую модель, при которой инфраструктура будет обновляться системно, а тарифная политика останется справедливой и прозрачной. Это вопрос баланса, который требует точной настройки, — добавила она.

Выездное заседание стало первым в серии проверок реализации нацпроекта в регионах. По итогам инспекции участники подтвердили: проекты идут по графику, а финансирование обеспечено.

Теперь главная задача — не только модернизировать инфраструктуру, но и выстроить устойчивую модель ее дальнейшего содержания.

